Magaly aconseja a Ale Baigorria tras disculpas de Said Palao: "No sientas lastima por el lloriqueo falso"

A través de sus redes, Alejandra Baigorria emitió un comunicado de que aún no sabía que decisión tomar sobre su matrimonio con Said Palao, él por su parte decidió disculparse en vivo por el ampay entre lágrimas. Ante esto, Magaly reacciona y manda fuerte consejo a la empresaria.

Magaly aconseja a Alejandra Baigorria

Tras emitir las imágenes del ampay de Said Palao, Magaly se puso a analizar las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria y su esposo. Es así como señaló que a pesar de que la empresaria elogió a su pareja durante muchos años como el mejor, todo su mundo se vino abajo tras las comprometedoras imágenes.

"Ella lo adornó con todos estos valores y nos lo vendió. Me da pena porque a ella se le ha roto su mundo de cristal y tiene que enfrentarse a ese dolor. Ella ha dado y aportado tanto a la relación, a nivel emocional, económica, ella hizo a este NN un alguien. Alejandra Baigorria no es quien va a perder más, es él quien va a perderlo todo", expresó.

Así mismo, la conductora de televisión expresó que sentía pena por la 'gringa', ya que hace unas semanas atrás ya estaba preparándose para embarazarse y tener un bebé con su esposo Said Palao. Ahora, afirma que no debe confiar en el chico reality por llorar en TV y le recuerda que todo el viaje ya estaba planificado con mujeres incluidas.

"Ella estaba justo preparándose para embarazarse y esto le trunca. Que no siente lástima por el lloriqueo falso del Said Palao frente a cámaras. Eso de 'no la debí exponer, me arrepiento', pero sabías de las consecuencias ¿Eres un adulto o qué? Es el crimen planificado, planificado irse, engañarte y mentirte", declaró.

¿Malas influencias y falta de madurez?

Magaly también señaló en su programa de TV, que cuando un hombre casado como Said Palao quiere hacer las cosas bien se aleja de aquellos amigos que solo buscan nuevas conquistas y salidas con mujeres. Además, de que era consciente desde la planificación de la despedida que faltaría respeto a su matrimonio.

"Un hombre casado tiene otro tipo de compromiso tiene otro tipo de amigos, no sigue saliendo con los mismos juergueros que están buscando la diversión fácil para escaparse", declaró.

De esta manera, Magaly espera que Alejandra Baigorria sepa su gran valor como mujer y no crea en las aparentes lágrimas falsas que dio Said Palao al pedirle perdón de manera pública en TV, recordándole todo lo que hizo el chico reality fue planeado.