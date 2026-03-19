Fase de Grupos: Estos son los rivales de Universitario, Cusco y Sporting Cristal en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 realizó hoy el sorteo para los 32 mejores equipos puedan formar parte de los ocho grupos. Es así como los equipos peruanos de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC ya tienen a sus rivales.

Sorteo de Copa Libertadores

En el grupo A, Cusco FC estará enfrentándose contra Flamengo, Estudiantes de La Plata e Independiente de Medellín. Universitario integra el grupo B junto a Nacional de Uruguay, Coquimbo de Chile y Tolima de Colombia.

Por su parte, Sporting Cristal se encuentra en el grupo F con Palmeiras, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.