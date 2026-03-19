RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Deportes

¡Ya está definidos!

Fase de Grupos: Estos son los rivales de Universitario, Cusco y Sporting Cristal en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 realizó hoy el sorteo y los equipos de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC ya tienen a sus rivales.

Estos son los rivales de Universitario, Cusco y Sporting Cristal en la Copa Libertadores
Estos son los rivales de Universitario, Cusco y Sporting Cristal en la Copa Libertadores (Composición Karibeña)
19/03/2026

La Copa Libertadores 2026 realizó hoy el sorteo para los 32 mejores equipos puedan formar parte de los ocho grupos. Es así como los equipos peruanos de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC ya tienen a sus rivales. 

Sorteo de Copa Libertadores

En el grupo A, Cusco FC estará enfrentándose contra Flamengo, Estudiantes de La Plata e Independiente de Medellín. Universitario integra el grupo B junto a Nacional de Uruguay, Coquimbo de Chile y Tolima de Colombia.

Por su parte, Sporting Cristal se encuentra en el grupo F con Palmeiras, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.

 

Barcelona goleó 7-2 al Newcastle y clasifica a los cuartos de final de la Champions League
Lee también

Barcelona goleó 7-2 al Newcastle y clasifica a los cuartos de final de la Champions League

Selección Peruana: Mano Menezes presentó la lista de convocados para amistosos ante Senegal y Honduras
Lee también

Selección Peruana: Mano Menezes presentó la lista de convocados para amistosos ante Senegal y Honduras

Temas relacionados copa libertadores 2026 Cusco FC sorteo Sporting Cristal universitario

Siga leyendo

Lo Más leído

Francho Sierralta, amigo casado de Mario y Said, toma drástica decisión tras ampay en Argentina

Productor de eventos Jhon Leyva perdió la vida en ataque armado tras concierto en San Martín de Porres

Stiven Franco anuncia su salida de La Bella Luz: "Esto no es un adiós, sino el cierre de un capítulo"

Tula Rodríguez estalla en redes tras falsa noticia sobre fallecimiento de su hija: "No hay que tener corazón"

Said Palao y Mario Irivarren captados con mujeres en un yate en Argentina ¿Qué dirán Alejandra y Onelia?

últimas noticias
Karibeña