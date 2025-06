Israel Dreyfus niega enemistad con Laura Spoya tras exponer su divorcio con Brian: "No fue con malicia"

Como se recuerda, Israel Dreyfus se volvió tendencia luego de que supuestamente exponga que Laura Spoya estaría separada de Brian Rullan cuando aquel momento eran solo rumores. Ahora, el exchico reality confirma que su amistad no se haría dañado tras aquel suceso.

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Israel Dreyfus habló sobre los últimos temas en la farándula y sobre la incómoda situación que hizo pasar a Laura Spoya cuando fue invitado a su podcast hace algunas semanas.

En aquel entonces, reveló que la modelo estaba separada de su esposo y al poco tiempo, tuvo que salir a confirmarlo en su programa. Ante esto, afirma que ambos no han tenido ningún problema desde aquel momento.

"La gente cree que Laura conmigo terminó en un tipo de bronca después de haberme invitado a su podcast y no, siempre hemos estado muy bien porque lo tomó deportivamente. Yo creo que más ha sido el roche de que no hayan subido el video del streaming de ese día, lo hayan editado. Me dieron una explicación sobre eso, pero no iba por lo de Laura" , expresó.

Después, agrega que incluso se la encontró en una discoteca mucho tiempo después y conversaron normalmente. Además, Dreyfus reveló que si bien la conoce de hace muchos años, no ha tenido una conversación continua o cercana con ella. Por ello, cuando fue invitado a su programa, le preguntó como curiosidad debido a los rumores que ya circulaban en las redes sociales sobre su separación con Brian Rullan.

"Es más, a Laura me la he encontrado en una discoteca de Barranco y yo le dije: 'Te solucioné la existencia' y me dijo: 'Sí'. Es como que al final no hay mal, que por bien no venga, no fue con malicia. Yo no sabía nada de ella. A Laura la conozco desde hace 12 años y de ahí no supe más de ella, solo supe que estaba en México, que se casó, que regresó, pero era vox populi que había un tema de separación, por eso le pregunté por curiosidad", agregó al final.