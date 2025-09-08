RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Paula Arias responde a Kate Candela y otra artistas por supuesta falta de pago: "Cosas que pasaron hace años"

La líder de Son Tentación, Paula Arias, respondió a las denuncias de exintegrantes que reclaman falta de pago. La cantante aseguró que son hechos antiguos y evitó dar mayores detalles.

08/09/2025

Paula Arias salió al frente para defenderse de las acusaciones que pesan en su contra desde hace unos días, cuando varias ex cantantes de su agrupación Son Tentación denunciaron falta de pago al retirarse de la orquesta. La cantante se mostró reacia a declarar y aseguró que son temas del pasado.

¿Qué dijo Paula Arias sobre las denuncias por falta de pago?

Desde hace varios días, cantantes como Kate Candela, Daniela Darcourt y Angie Chávez denunciaron que se retiraron de Son Tentación pensando que serían compensadas por su tiempo de servicio. Sin embargo, nunca recibieron una indemnización por parte de Paula Arias, líder y dueña de la orquesta.

Ante ello, las cámaras de América Hoy se dirigieron a las afueras de una presentación que Paula tenía en la capital para obtener su versión. Paula se mostró muy calmada y se negó a comentar más detalles sobre las acusaciones.

"De verdad, estoy muy proyectada en lo mío y en mis cosas de la actualidad, son cosas que pasaron hace años, fue completamente distinto. (¿Has cumplido con todos los pagos con ellas?) Sí", dijo Paula Arias antes de ingresar al local donde cantó.

Las cámaras la esperaron a su salida de la discoteca para seguir preguntándole, pero ella se negó a profundizar en el tema, indicando que tiene una imagen y trayectoria que cuidar.

Paula Arias cree que Yahaira y 'El Diablo' harían una bonita pareja: "Siempre felicidad para ellos"
"No me voy a prestar para nada de eso, yo estoy bien con todas ellas. No entiendo algunos detalles que se han podido hablar, pero yo estoy súper bien (...) no he tenido ningún problema. Aparte, por respeto a mi carrera, no voy a declarar nada", sentenció.

Son tentación versiona tema de Cazzu

La agrupación de salsa femenina más famosa del país sorprendió a sus fans con una tremenda versión salsera del tema "Con Otra", originalmente interpretado por la estrella argentina del trap y reguetón, Cazzu. El resultado no pudo ser mejor: la canción se hizo viral y hasta la propia Cazzu le gustó el tema.

César Vega defiende a Suu Rabanal tras declaraciones de Suheyn Cipriani: "Siempre se ha comportado"
Desde que lanzaron la versión salsera de "Con Otra", Son Tentación no ha parado de recibir elogios. Conocidas como la "Universidad de la Salsa Femenina", las chicas le pusieron ritmo y corazón al tema urbano, conquistando a sus seguidores y a los fans de Cazzu.

La encargada de darle voz a este tema fue Sonalí, la cantante más joven del grupo, que se robó el show con su interpretación. El video no tardó en hacerse viral en TikTok y otras redes sociales, al punto que Cazzu lo compartió con emoción en sus historias.

De esta manera, Paula Arias negó los señalamientos y reiteró que las acusaciones corresponden a hechos pasados. Pese a la insistencia de la prensa, la cantante decidió no profundizar, asegurando que respeta su trayectoria y prefiere mantenerse enfocada en su carrera musical.

