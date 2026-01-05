Jefferson Farfán y 'Cuto' explotan las redes con duelo de zapateo en fiesta de doña Charo: "¡Cómo bailan mis gatos!"

La familia Farfán Guadalupe inició el 2026 entre música, tradición y emociones. Jefferson Farfán recibió el año nuevo en Chincha junto a su pareja, Xiomy Kanashiro, y celebró el cumpleaños de su madre, doña Charo, en una reunión que combinó alegría afroperuana, baile y momentos familiares que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Farfán y Cuto protagonizan desafío de zapateo

Las redes sociales se llenaron de videos donde se aprecia a la popular 'Amá Charo' disfrutando la velada organizada por su hijo. Entre los asistentes estuvieron familiares cercanos, incluido Luis Guadalupe, hermano de la cumpleañera, quien se sumó a la diversión y al show.

El punto culminante de la noche llegó con un desafío de zapateo chinchano que enfrentó a Jefferson Farfán y a Luis 'Cuto' Guadalupe. La destreza del exdelantero de Alianza Lima y la selección peruana sorprendió a todos:

"¡Como bailan mis gatos!" "Que lindo y divertido" "Hermosa familia", fueron comentarios de los usuarios en TikTok, mientras Farfán lanzaba una zapatilla al aire y la recuperaba sin perder el ritmo del zapateo.

La reacción de 'Cuto' no se hizo esperar y se robó la atención al decidir bailar descalzo. Marcando el compás solo con las plantas de sus pies, conectó con sus raíces y ganó la ovación de los presentes. La competencia terminó en un empate festivo que provocó risas y aplausos, dejando claro que la celebración priorizó la alegría y la unión familiar por encima de cualquier ganador.

"Ese Cuto haciendo la de Ronaldinho y la patadita de Tompó" comentó un usuario.

Momentos emotivos y familiares

Otro instante que conmovió a todos fue el baile entre madre e hijo. Jefferson Farfán y doña Charo bailaron una pieza de festejo acompañados por los aplausos de la familia mientras cerraban el baile con un fuerte abrazo. Los usuarios en redes no tardaron en reaccionar reflejando el vínculo cercano que mantienen.

""Madre e hijo bonita dupla" "Linda familia" "Que rico ritmo bien galáctico" "Bien ahi galactico"

Desde un costado, Xiomy Kanashiro registró cada detalle de la celebración y compartió varios clips en sus redes sociales, incluyendo una imagen junto a doña Charo que rápidamente se volvió viral, mostrando la buena relación entre la modelo y la madre de su pareja.

En conclusión, la celebración en Chincha combinó música, baile, risas y momentos emotivos, reafirmando el lado más familiar y auténtico de Jefferson Farfán. Entre zapateos, abrazos y risas, la 'Foquita' y su familia dejaron claro que el inicio del 2026 llegó lleno de tradición, amor y unidad.