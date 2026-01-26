RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

¡Gran conmoción!

¡Lamentable! Fallece cantante de salsa tras ataque a discoteca en San Martín de Porres

El último fin de semana, el salsero Fabio Alejandro falleció luego de que desconocidos atacaran los exteriores de un centro nocturno en San Martín de Porres.

Fallece cantante de salsa tras ataque a discoteca en San Martín de Porres
Fallece cantante de salsa tras ataque a discoteca en San Martín de Porres (Composición Karibeña)
26/01/2026

El mundo musical se encuentra nuevamente bajo el ataque luego de que un joven salsero falleció luego de que unos desconocidos atacaron a una discoteca del distrito San Martín de Porres. Esto ha causado una gran conmoción entre los artistas que hace tiempo vienen sufriendo de extorsiones y ahora, se llevó la vida de un cantante. 

Fallece salsero tras ataque

El joven en cuestión es Wesley Enoc Hermoza Lazo, conocido en el mundo artístico como Fabio Alejandro, quien ha perdido la vida en la madrugada del sábado 24 de enero. El artista se presentó en un local nocturno en la Av. Perú. Al terminar su show a las 3:00 a.m. aproximadamente, se encontraba retirándose del lugar hasta que fue atacado. 

Según se ha revelado, un grupo de desconocidos llegaron a los exteriores de la discoteca 'La Huaca' realizando varios disparos y uno de ellos le cayó al joven cantante de salsa. Varios asistentes del lugar acudieron rápidamente para auxiliarlo.

Así mismo, decidieron llevarlo al Hospital Cayetano Heredia en una camioneta de la policía. Lamentablemente, debido al impacto de la bala, el artista falleció unas horas después. Esta noticia ha causado mucha pena entre sus familiares, amigos y seguidores, quienes veían un gran futuro en su carrera musical que estaba empezando.  

Madre de Paolo Guerrero se pronuncia tras denuncia a jugadores de Alianza Lima: "Que investiguen bien"
Lee también

Madre de Paolo Guerrero se pronuncia tras denuncia a jugadores de Alianza Lima: "Que investiguen bien"

¿Qué dicen las investigaciones?

La Depincri San Martín de Porres ha informado a los medios que han iniciado con la investigación tras el atentado al centro nocturno que terminó con la vida del cantante Wesley Enoc Hermoza Lazo. Se ha recopilado las imágenes de las cámaras para poder identificar a los desconocidos que atacaron y la ruta que utilizaron para darse a la fuga. 

Aunque no señalaron que el joven cantante fuera el blanco del ataque, se cree que los delincuentes estaban extorsionando al centro nocturno del distrito de San Martín de Porres, ya que atacaron a los exteriores del lugar aún con la presencia de varios asistentes. 

Esto se suma a los varios ataques que han tenido varias agrupaciones de cumbia y salsa en sus presentaciones, como Armonía 10 de Walther Lozada y más. Hasta el momento, la delincuencia y las extorsiones van en ascenso en el país. 

Adolfo Aguilar confiesa que aún no se casará con su novio Antonio Ortiz: "Va estar bien complicado"
Lee también

Adolfo Aguilar confiesa que aún no se casará con su novio Antonio Ortiz: "Va estar bien complicado"

De esta manera, la delincuencia viene causando mucho temor en el mundo de la música tras el fallecimiento del cantante Wesley Enoc Hermoza Lazo tras el ataque de un centro nocturno en el distrito de San Martín de Porres. Actualmente, la policía está investigando lo sucedido el pasado fin de semana. 

Temas relacionados ataque fabio alejandro fallecido Salsero Wesley Enoc Hermoza Lazo

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Tensión en vivo! Ethel Pozo y Carlos Cacho se enfrentan por comentarios a Zully: "Se cruzó el límite"

Famosa tiktoker fue secuestrada y conmociona las redes sociales: video capta el preciso momento

"¿Quieres salir de nuevo en Magaly?": Botan a Paul Michael de restaurante frente a Pamela López

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

Natalie Vértiz deja "Estás en Todas" tras 6 años y Choca Mandros explica su salida: "La extrañaremos"

últimas noticias
Karibeña