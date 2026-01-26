¡Lamentable! Fallece cantante de salsa tras ataque a discoteca en San Martín de Porres

El mundo musical se encuentra nuevamente bajo el ataque luego de que un joven salsero falleció luego de que unos desconocidos atacaron a una discoteca del distrito San Martín de Porres. Esto ha causado una gran conmoción entre los artistas que hace tiempo vienen sufriendo de extorsiones y ahora, se llevó la vida de un cantante.

Fallece salsero tras ataque

El joven en cuestión es Wesley Enoc Hermoza Lazo, conocido en el mundo artístico como Fabio Alejandro, quien ha perdido la vida en la madrugada del sábado 24 de enero. El artista se presentó en un local nocturno en la Av. Perú. Al terminar su show a las 3:00 a.m. aproximadamente, se encontraba retirándose del lugar hasta que fue atacado.

Según se ha revelado, un grupo de desconocidos llegaron a los exteriores de la discoteca 'La Huaca' realizando varios disparos y uno de ellos le cayó al joven cantante de salsa. Varios asistentes del lugar acudieron rápidamente para auxiliarlo.

Así mismo, decidieron llevarlo al Hospital Cayetano Heredia en una camioneta de la policía. Lamentablemente, debido al impacto de la bala, el artista falleció unas horas después. Esta noticia ha causado mucha pena entre sus familiares, amigos y seguidores, quienes veían un gran futuro en su carrera musical que estaba empezando.

¿Qué dicen las investigaciones?

La Depincri San Martín de Porres ha informado a los medios que han iniciado con la investigación tras el atentado al centro nocturno que terminó con la vida del cantante Wesley Enoc Hermoza Lazo. Se ha recopilado las imágenes de las cámaras para poder identificar a los desconocidos que atacaron y la ruta que utilizaron para darse a la fuga.

Aunque no señalaron que el joven cantante fuera el blanco del ataque, se cree que los delincuentes estaban extorsionando al centro nocturno del distrito de San Martín de Porres, ya que atacaron a los exteriores del lugar aún con la presencia de varios asistentes.

Esto se suma a los varios ataques que han tenido varias agrupaciones de cumbia y salsa en sus presentaciones, como Armonía 10 de Walther Lozada y más. Hasta el momento, la delincuencia y las extorsiones van en ascenso en el país.

De esta manera, la delincuencia viene causando mucho temor en el mundo de la música tras el fallecimiento del cantante Wesley Enoc Hermoza Lazo tras el ataque de un centro nocturno en el distrito de San Martín de Porres. Actualmente, la policía está investigando lo sucedido el pasado fin de semana.