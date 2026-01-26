Adolfo Aguilar confiesa que aún no se casará con su novio Antonio Ortiz: "Va estar bien complicado"

El artista Adolfo Aguilar es un reconocido actor, presentador de televisión, productor y director de cine peruano. Hace un año se comprometió en matrimonio con su pareja Antonio, pero hasta el momento no tiene una fecha para celebrar su boda y parece que seguirán esperando más tiempo y explica la razón de la demora.

Adolfo Aguilar aún no se casará

El presentador Adolfo Aguilar se comprometió con su novio, el productor José Antonio Ortiz, el 1 de febrero de 2025. La propuesta de matrimonio ocurrió de manera pública durante la función de despedida de un espectáculo musical en vivo en el que participaba el conductor peruano.

El pasado 10 de enero, la pareja cumplió un año más juntos en su relación compartiendo varias fotografías juntos. Aunque se creía que hoy realizarían su boda juntos, parece que aún tendrían que esperar la celebración para el 2027.

En una entrevista, Adolfo Aguilar expresó: "Quisiéramos que este año se venga la boda, pero en realidad yo creo que va estar bien complicado que este año nos casemos porque hay un montón de cosas por hacer primero, un montón de proyectos, un montón de trabajos. No queremos esperar, pero por trabajo en realidad va tener que ser el próximo".

¿Quién es José Ortíz?

José Antonio Ortiz Fernández es un joven profesional que se ha especializado en la producción audiovisual. Aunque no se conoce su edad exacta, se estima que tiene 29 años, lo que significa que hay aproximadamente 24 años de diferencia entre él y Adolfo Aguilar.

Según información de sus redes sociales, José Antonio estudió la carrera de Comunicaciones y se ha enfocado en el área de producción audiovisual. No se conoce con exactitud en qué universidad realizó sus estudios, pero su trabajo le ha permitido viajar y crear contenido en distintas locaciones.

A pesar de la diferencia de edad, la pareja ha demostrado llevar una relación sólida y estable. Aunque han preferido mantener algunos detalles de su romance en privado, las muestras de amor entre ellos han sido evidentes, lo que ha generado el apoyo y felicitaciones de sus seguidores en redes sociales.

De esta manera, Adolfo Aguilar confirma que sus planes para casarse con su pareja José Antonio Ortíz sigue firme, pero que por el momento no han tenido la oportunidad de planearlo por muchos proyectos y trabajos que tienen actualmente. Por ello, reveló que su boda lo estaría posponiendo para el 2027.