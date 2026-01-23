Flor Polo confirma que Susy Díaz la asesora para su ingreso a la política: "Mi mamá es la capa en todo esto"

Florcita Polo volvió a captar la atención pública, esta vez lejos de la farándula, al confirmar que postulará como diputada al Congreso en las elecciones de 2026. La hija de Susy Díaz aseguró que se viene preparando para asumir este reto, consciente del escepticismo que genera la participación de figuras del espectáculo en la política.

Flor Polo revela cómo se viene preparando para la política

En recientes declaraciones para el programa América Espectáculos, Flor Polo aseguró que se encuentra enfocada en su formación y preparación de cara a su debut en la política peruana. La joven explicó que no ha tomado esta decisión a la ligera y que viene recibiendo asesoría constante, especialmente de su madre Susy Díaz, quien cuenta con experiencia parlamentaria.

"Preparándome mucho, viendo muchas cosas. Ya tengo a mi mamá que es la capa en todo esto, que me está ayudando, me está aconsejando muchas cosas. Entonces, ahí enfocada en todo, pero Flor está en todo, ahorita, en un reality, está trabajando", expresó Flor Polo, dejando en claro que intenta equilibrar sus actividades profesionales con esta nueva etapa.

El anuncio de la candidatura generó cuestionamientos y resistencia por tratarse de una figura del espectáculo. Sin embargo, Flor Polo se mostró firme en su decisión y aseguró que la preparación y el aprendizaje constante serán claves para responder a las expectativas.

Susy Díaz confiesa que no quería que su hija postule al Congreso

Susy Díaz se pronunció sobre la decisión de su hija y mantuvo su estilo directo. En La Noche Habla, la exvedette admitió que al inicio no estuvo de acuerdo con que Flor Polo aceptara la candidatura por Somos Perú. Según explicó, su principal preocupación es el clima tenso y confrontacional que domina la política actual.

Durante la entrevista, Ric La Torre y Tilsa Lozano le preguntaron directamente sobre este nuevo reto familiar. Susy no esquivó la consulta y recordó que su hija sí tuvo formación universitaria, aunque no logró concluir sus estudios debido a su maternidad.

"Yo a mi hijita la matriculé cinco años en la universidad SJB. No sacó su título porque salió embarazada y se dedicó 100% a sus hijos, a ser más madre que profesional. Entonces yo agradezco muchísimo a Patty Li, la presidenta de Somos Perú, primero me dijo que sea senadora con el número 13 y diputada con el número 10, y yo pensándolo bien dije...", relató.

Pese a sus dudas iniciales, Susy Díaz dejó en claro que respaldará a Flor Polo en este proceso, aunque manteniendo una postura realista sobre las dificultades que implica la vida política.

En conclusión, la candidatura de Flor Polo al Congreso para 2026 abre una nueva etapa en su vida pública y reaviva el debate sobre figuras mediáticas en política. Con el respaldo de Susy Díaz, asegura que se prepara con seriedad. Pese a las críticas, busca demostrar que su postulación va más allá de un apellido conocido.