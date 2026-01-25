Rosángela Espinoza lució emocionada al ver al presidente José Jerí durante sesión de fotos: "Las coincidencias"

Rosángela Espinoza volvió al centro de la atención tras un episodio que se viralizó en redes. La influencer coincidió inesperadamente con el presidente José Jerí durante una sesión de fotos en el Centro Histórico de Lima, reavivando los rumores que semanas atrás los vincularon.

Fascinada con el presidente José Jerí

El viernes 23 de enero, Rosángela Espinoza acudió al tradicional Club Unión para realizar una sesión de fotos profesionales. El lugar, ubicado frente a la Plaza Mayor, ofrece una vista privilegiada hacia Palacio de Gobierno, escenario que la influencer aprovechó para compartir contenido con sus seguidores en Instagram.

En una de sus historias, la modelo apareció con un vestido blanco y ruleros en el cabello mientras señalaba hacia la Casa de Pizarro con evidente emoción. "Mi casa. ¿Dónde vive el presidente? ¿Allá? Ahí voy", expresó entre risas, generando comentarios inmediatos entre quienes la acompañaban.

Segundos después, algunas personas del entorno de Rosángela le advirtieron que el presidente José Jerí se encontraba justamente en la puerta de Palacio de Gobierno. La influencer reaccionó con sorpresa y decidió acercarse para comprobar si se trataba de una broma o de una coincidencia real.

Al confirmar la presencia del mandatario, quien vestía camisa blanca y jean, Espinoza no ocultó su asombro y se limitó a comentar: "Las coincidencias".

Reacción de los usuarios en redes sociales

La influencer también compartió el clip en TikTok, donde sumó una descripción que alimentó aún más al debate de los usuarios sobre esta repentina admiración al presidente.

"Hoy tuve sesión de fotos en una terraza linda frente a la Plaza Mayor y las coincidencias que a veces nos regala la vida", escribió, generando miles de interacciones en cuestión de horas.

El video provocó una avalancha de comentarios cargados de humor, ironía y fantasía. Varios usuarios aprovecharon la ocasión para bromear sobre un supuesto futuro político de Rosángela Espinoza o incluso imaginarla como primera dama.

"No se diga más, Rous la primera dama", "No es coincidencia niña, es tu lugar", "Tan cerca y a la vez tan lejos" y "Vamos Rouss, ya falta pocos meses para que nadie te impida ser la primera dama" fueron algunos de los mensajes más destacados.

Aunque la influencer no ha respondido directamente a los comentarios, su publicación volvió a demostrar el impacto que genera cada una de sus apariciones públicas. La mezcla de espontaneidad, exposición mediática y cercanía con figuras políticas continúa posicionándola como uno de los personajes más comentados en redes sociales.

El encuentro entre Rosángela Espinoza y el presidente José Jerí avivó rumores y se volvió viral en redes. Sin dar declaraciones ni alimentar especulaciones, la influencer compartió el momento con naturalidad. Una vez más, la exchica reality demostró que nada de lo que hace pasa desapercibido.