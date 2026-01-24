¿Indirecta para Pamela López? Pamela Franco lanza fuerte mensaje: "No hay que estar rogando"

Pamela Franco volvió a encender la farándula tras realizar una transmisión en vivo en TikTok, donde lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para Pamela López. La cantante habló sin filtros sobre el trabajo, las críticas y su forma de enfrentar la vida, dejando frases que rápidamente se volvieron virales.

¿Pamela Franco mandó indirecta a Pamela López sobre trabajar?

Durante su live en TikTok, Pamela Franco se mostró directa y segura al contar que atraviesa un buen momento laboral y que está enfocada en producir, trabajar y generar ingresos. En medio de su reflexión, lanzó una frase que no pasó desapercibida y que fue tomada por muchos como una indirecta para Pamela López.

La cumbiambera señaló que, para ella, el trabajo es clave. Además, aseguró que siempre busca nuevas formas de salir adelante.

En ese contexto, afirmó: "Bueno, gracias a Dios trabajando, viendo qué producir entre la música y otras cositas, la verdad. Y mientras haya chambita, hay que aprovecharla y cuando no lo haya, hay que inventarnos qué hacer, ¿sí o no? Porque estar así rogando no".

Además, Pamela Franco aprovechó la transmisión para responder a los mensajes negativos y a los llamados haters que suelen aparecer en sus redes. Visiblemente incómoda por algunos comentarios, la cantante lanzó un mensaje contundente.

"Por favor, dejen de estar poniendo comentarios desagradables. Si no quieren estar aquí, por favor, lárguense", señaló.

Pamela Franco y Christian Cueva facturan en pareja

En medio de este buen momento laboral, Pamela Franco viajó al norte del país para presentarse en la 'Tarde Amarilla' del club Juan Pablo II, club de su pareja Christian Cueva. La cantante aprovecharía su estadía para pasar tiempo junto al futbolista, combinando trabajo y vida personal, una fórmula que, al parecer, les viene dando buenos resultados.

Recientemente, Christian Cueva sorprendió al convertirse en modelo para presentar la nueva camiseta del club Juan Pablo II. El futbolista no solo patea el balón, sino que ahora también posa frente a las cámaras y se anima a explorar nuevas facetas.

Como era de esperarse, el toque musical del evento estará a cargo de Pamela Franco, quien pondrá a bailar al público con su cumbia. Así, la pareja estaría facturando por partida doble, demostrando que atraviesan un gran momento tanto en lo personal como en lo profesional.

En conclusión, con su mensaje en un live de TikTok, Pamela Franco dejó claro que su prioridad es el trabajo, el crecimiento personal y la tranquilidad. Sin mencionar nombres, su frase "estar así rogando no" fue suficiente para encender nuevamente la farándula y generar todo tipo de interpretaciones sobre una posible indirecta a Pamela López.