Pamela López molesta con Cueva porque le negó entrada a su hijo para ver a Messi: "Es fan"

En último fin de semana, Lionel Messi estuvo en Lima para jugar un partido amistoso con Alianza Lima, pero quien no pudo verlo fue el hijo de Pamela López y Christian Cueva. Ya que según reveló la influencer, el 'Aladino' se negó a comprarle una entrada a su niño causando su molestia.

Pamela López reclama a Cueva por su hijo

El pasado viernes 23 de enero, Lionel Messi llegó al Perú como parte del Inter Miami para jugar un partido amistoso contra Alianza Lima para el sábado 24. Muchos fanáticos estuvieron afuera del hotel donde se hospedó y lo vieron jugando en la Noche Blanquiazul.

Entre uno de sus fanáticos sería el hijo de Christian Cueva, según reveló Pamela López. Aunque ahora la influencer decidió arremeter contra el 'Aladino' porque no le compró entrada para que pueda ver a Lionel Messi jugando contra Alianza Lima.

"Que aconseje a su patrocinado, que llame a sus hijos, que los vaya a ver, no los ve desde antes de navidad. Mi hijo es fan de Messi, le negó la entrada", expresó ante las cámaras de 'Amor y Fuego'.

En este reclamo, la popular 'KittyPam' volvió a señalar que el pelotero no habría visto a sus hijos desde antes de navidad. Aunque, Christian Cueva compartió fotos en un paseo con sus tres hijos montando caballo.

Cueva compartió foto con sus hijos

Hace unos días, Pamela López acusó a Christian Cueva de no ver a sus hijos desde antes de Navidad desde que ocurrió el incidente de la videollamada. Así mismo, se burló del pelotero por querer pedir la tenencia compartida.

Ahora, el deportista ha compartida una foto en sus redes sociales donde ha podido ver a sus tres niños en lo que parece un pequeño paseo. En la imagen se puede ver como sus hijos están en caballos paseando sonriendo muy felices al lado de su padre.

Han sido pocas veces cuando el 'Aladino' ha podido pasar tiempo con sus hijos y más cuando se encontraba en el Ecuador, y tenía que pedir con anticipación el permiso para verlos a Pamela López. Ahora, no pudo pasar la Navidad con ellos y tuvo un altercado en una videollamada con la madre de los niños ocasionando más problemas entre ambos.

De esta manera, Pamela López sigue arremetiendo contra Christian Cueva, quien señaló estar molesta porque negó comprarle una entrada a su hijo para que vea a Lionel Messi en el partido contra Alianza Lima.