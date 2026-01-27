Abogada de Christian Cueva niega deuda con la madre de Pamela López: "El pago se hizo a través de la señora"

La disputa mediática y legal entre Pamela López y Christian Cueva suma un nuevo capítulo en medio del pedido de pensión de alimentos que supera los 60 mil soles mensuales. La defensa del futbolista desmintió una supuesta deuda con la madre de la trujillana y negó cualquier compromiso económico.

Defensa legal de Christian Cueva niega deuda con la madre de Pamela López

Durante una entrevista con el programa Arriba Mi Gente, Medaly Barrientos sorprendió al afirmar que Christian Cueva no mantiene ninguna deuda pendiente con la madre de Pamela López, como se ha insinuado. Según explicó, el dinero al que se hace referencia fue entregado y devuelto bajo las mismas condiciones con la intermediación la misma Pamela.

"En su oportunidad él ha pagado de la misma forma que le fue entregado. Él ha pagado en efectivo y a través de la señora López. Bueno, que ahora lo quiera desconocer la señora, bueno ella como esposa se suponía que administraba parte del dinero y ha tenido que hacerle llegar", señaló Barrientos.

En esa misma línea, la abogada sostuvo que el futbolista cumplió con sus responsabilidades económicas en el momento correspondiente y que no existe sustento legal para afirmar lo contrario. Además, adelantó que su patrocinado evalúa solicitar la tenencia compartida de sus hijos, luego de recibir reportes del colegio sobre una falta registrada recientemente.

Barrientos explicó que la intención de Cueva es compartir más tiempo con los menores ahora que está en Perú y solicitarán que puedan pasar las vacaciones junto a él, como parte de un acuerdo que, según indicó, buscaría priorizar el bienestar de los niños en medio del conflicto familiar.

@rkt696 Abogada de Christian Cueva niega deuda con la madre de Pamela López ♬ sonido original - rkt696

Medaly Barrientos responde con firmeza a insinuaciones de Pamela López

La abogada de Christian Cueva, Medaly Barrientos, decidió responder con todo a Pamela López luego de que la aún esposa del futbolista dejara entrever que la defensa legal de Cueva iría más allá de lo profesional. La letrada decidió pronunciarse en una transmisión en vivo de TikTok.

Las palabras de Pamela no pasaron desapercibidas. Por ello, la abogada decidió responder sin rodeos durante un live en TikTok. Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando dejó en claro cuál es su verdadero rol. Luego fue directa al punto que más molestó a Pamela.

"Hay personas que como son un poco escasas de aquí... Entiendo que es parte de su show, porque si no nadie la llama... Hay que tener mucho cuidado con eso, a veces podría acarrear denuncias... Me toca ejercer la defensa de Cueva y voy a seguir poniéndome la camiseta. No es porque lo que trató de insinuar esa señora. Ella no ha tenido la suerte de tener una abogada como yo", señaló.

La doctora también le dejó un mensaje claro a Pamela López sobre su relación con el futbolista. Destacó que pareciese que hasta quiere escogerle el abogado al papá de sus hijos.

"Pero si la señora quiere escogerle hasta al abogado al señor Christian, que se lo diga pues, pero ya se tiene que aceptar que no, él toma su propia decisión, ya no está en su vida, acéptelo", sentenció.

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva continúa intensificándose en el ámbito legal y mediático. La negación de una supuesta deuda, la discusión sobre una posible tenencia compartida y los cruces entre la trujillana y la defensa del futbolista evidencian una disputa aún lejos de resolverse, que sigue sumando capítulos bajo la mirada pública.