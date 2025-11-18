Marcelo Tinelli anuncia pausa indefinida de su programa en streaming: "Necesito ocuparme de temas familiares"

Marcelo Tinelli decidió poner en pausa el programa de streaming 'Estamos de paso', que se emitía por Carnaval Stream, luego de atravesar un periodo complicado vinculado a conflictos familiares y tensiones con sus hijos y exparejas. El conductor utilizó sus redes sociales para dar a conocer la medida y explicar los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación.

Tinelli explica su decisión y agradece al equipo

A través de sus historias de Instagram, Tinelli se dirigió a sus más de 14 millones de seguidores para explicar la determinación:

"Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", sostuvo.

El conductor agradeció a su equipo y a la producción de Carnaval Stream por la comprensión y la generosidad demostrada durante las negociaciones que llevaron a la decisión.

"Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora", explicó. Tinelli señaló que la pausa no será definitiva y proyectó el regreso del ciclo: "Volverá el año próximo con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece".

El conductor también reconoció el trabajo y compromiso de quienes formaron parte del programa desde su estreno el 23 de septiembre, incluyendo a Sabrina Rojas, Fede Bal, Pachu Peña, Carla Conte y sus hijas Candelaria y Juanita Tinelli. En su mensaje, Marcelo concluyó con esperanza:

"Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro". En X (antes Twitter), replicó el mensaje y agregó un agradecimiento a sus seguidores: "Gracias totales a todos los que me dan la mejor energía en este complicado momento familiar y personal. Los amo".

Conflicto familiar marca la pausa de Tinelli

El trasfondo de la decisión del conductor se vincula con tensiones en su familia, principalmente con su hija menor, Juanita Tinelli. La joven rompió el silencio mediante un comunicado en redes sociales, donde denunció amenazas de muerte y dejó entrever un distanciamiento con su entorno cercano.

"Ser su hija no puede significar vivir con miedo", escribió, generando una gran repercusión mediática.

El día siguiente, Juanita dejó de seguir a Marcelo en Instagram, un gesto simbólico de distancia que profundizó los rumores sobre la situación familiar. Según fuentes cercanas, la combinación de estos conflictos personales y la atención pública constante llevó a Tinelli a priorizar su familia y a poner en pausa su proyecto en streaming.

Con esta decisión, Tinelli busca resolver asuntos personales mientras asegura que Estamos de paso regresará, reforzando su compromiso con la audiencia y su equipo de trabajo, pero siempre poniendo primero el bienestar familiar.