Guty Carrera sorprende al aparecer como consejero amoroso y las redes estallan: "Ni judas se atrevió a tanto"

Guty Carrera vuelve a ubicarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por su carrera en México ni por algún nuevo proyecto televisivo. El ex chico reality sorprendió a sus seguidores al mostrarse en una faceta distinta: la de consejero amoroso en redes sociales generando miles de comentarios.

Guty se reinventa como consejero

A través de sus plataformas digitales, Guty Carrera publica videos con frases motivacionales y reflexiones dirigidas a quienes atraviesan momentos complicados en sus relaciones. El cambio no pasó desapercibido, sobre todo porque muchos aún recuerdan los escándalos sentimentales que protagonizó años atrás.

En uno de sus clips más comentados, el modelo lanzó un mensaje directo sobre la importancia de dejar atrás aquello que genera sufrimiento. "Hay que soltar lo que duele lo que lastima lo que te detiene lo que no te deja crecer y cuando más doloroso sea soltarlo más grande será lo que viene", expresó en el video que rápidamente se viralizó.

Además de hablar sobre cierres emocionales, también abordó temas como el karma y las venganzas tras una infidelidad, lo que generó una ola de reacciones entre los usuarios. Muchos tomaron sus palabras con humor y no dudaron en recordarle su pasado. En la sección de comentarios aparecieron frases como:

"Ni judas se atrvió a tanto", "A veces veo estos videos cuando estoy trsite" y "Se pasó el yo no fui infiel".

Las bromas evidencian que parte del público aún asocia a Guty con las controversias que marcaron su historia sentimental. Sin embargo, el modelo continúa firme con su nueva línea de contenido, apostando por mensajes de superación y aprendizaje.

Melissa Loza lo imita en competencia

Mientras Guty comparte reflexiones en redes, su nombre volvió a sonar con fuerza en la televisión peruana. En el programa Esto es Guerra, Melissa Loza protagonizó un momento que desató carcajadas al imitar a su expareja durante una dinámica del reality.

En plena competencia, Melissa debía dar pistas para que Onelia Molina adivinara el nombre que figuraba en su paleta: "Guty Carrera". Sin dudarlo, la integrante del programa recurrió a una frase que marcó una etapa polémica en la vida del modelo.

"Mi ex, el que 'no fui infiel, no fui infiel y no fui infiel'", dijo ante cámaras.

La reacción fue inmediata. Onelia respondió rápidamente: "Guty Carrera", provocando la risa generalizada en el set. Sin embargo, la imitación le jugó en contra a Melissa, ya que perdió tiempo valioso en la dinámica. El conductor Mathías Brivio comentó entre risas:

"¿Sabes qué? Se demoró mucho haciendo el 'no fui infiel', ahí la fregó".

En conclusión, Guty Carrera busca abrir un nuevo capítulo en su vida pública con mensajes motivacionales y reflexiones sobre el amor. Sin embargo, su pasado aún lo persigue en redes y televisión, donde no faltan bromas y referencias a su historia sentimental.