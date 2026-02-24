RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Christian Cueva lanza inesperado mensaje tras escándalo entre Pamela López y Dayron Martin: "Tengo videos"

Christian Cueva reapareció en redes sociales tras el enfrentamiento entre Pamela López y el cantante cubano Dayron Martin, y sorprendió al publicar un enigmático mensaje.

Christian Cueva se pronuncia en plena controversia y deja frase que encendió las redes.
24/02/2026

Christian Cueva volvió a acaparar la atención de los medios luego de compartir un mensaje en sus historias de Instagram, en medio de la polémica que involucra a su aún esposa y expareja, Pamela López, y el cantante cubano Dayron Martin. La publicación del jugador encendió rumores sobre posibles indirectas en relación a conflictos del pasado.

¿Indirecta de Cueva a Pamela López?

La reaparición de Cueva coincide con el enfrentamiento verbal entre Pamela López y Dayron Martin, quienes, según Anhelí Arias, expareja del cubano, habrían tenido un romance años atrás. La disputa entre la trujillana y el artista ha escalado a insinuaciones sobre consumo de sustancias, generando comentarios encendidos en redes sociales.

En medio de este contexto, Christian Cueva aprovechó un momento de felicitación por el triunfo de su Club Juan Pablo II en la Liga 1 para escribir un enigmático mensaje: 

"Lo bueno que tengo videos cs***". Esta publicación llamó la atención de seguidores y medios, quienes interpretaron el mensaje como una posible referencia a la polémica entre López y Martin.

Por su parte, Dayron Martin fue consultado por el programa Amor y Fuego sobre si Cueva conocía estos supuestos episodios del pasado. El cantante respondió con distancia:

"Yo no sé, brother. Yo como te digo, eso fue lo que yo conocí y creo que no fue en el año de él. Ni me interesa, la verdad, yo no conozco a Cueva", dejando clara su distancia de la situación.

Christian Cueva y sus inversiones: entre negocios y familia

Lejos de centrarse únicamente en la polémica, Christian Cueva también ha dado a conocer su faceta empresarial. El jugador ha incursionado en negocios inmobiliarios y recientemente adquirió dos terrenos de un fundo, información que compartió a través de un video publicado por su abogado Zamir Villaverde.

"Hola amigos, ¿cómo están? Soy Christian Cueva. Bueno, quiero mandar un saludo muy, pero muy, especial para la familia RCOORP, y para todos los que son parte de la familia del Fundo Terra. Yo soy socio con dos parcelas en la etapa cuatro, y la verdad estoy muy contento", comentó Cueva, mostrando su entusiasmo por las nuevas propiedades.

Este anuncio se suma a la noticia de que habría ganado un juicio de alimentos contra Pamela López, lo que le permitiría pagar una pensión menor por sus tres hijos. Sin embargo, no detalló si las nuevas adquisiciones inmobiliarias son compartidas con su pareja actual, Pamela Franco, ni reveló la ubicación exacta de los terrenos.

Christian Cueva compró terrenos

Christian Cueva atraviesa días intensos en lo personal, mientras su nombre vuelve a sonar por la polémica que involucra a Pamela López y Dayron Martin, el futbolista también muestra avances en sus negocios e inversiones. Su enigmático mensaje en redes alimenta la incertidumbre sobre lo que ocurre tras bastidores. 

