Magaly Medina 'chanca' a Pamela López por su próximo tema 'La Clandestina': "No es sutil, ni elegante"

Magaly Medina se burla del lanzamiento de "La Clandestina"

En la reciente edición de Magaly TV: La Firme, la conductora comentó el anuncio del tema y se mostró incrédula ante las afirmaciones de Pamela López, quien aseguró que su canción no es una tiradera. Magaly ironizó desde el inicio y calificó de absurda la supuesta "sutileza" del proyecto musical.

"Lo que saludamos de ella es la sutileza... Es que voy a ser bien sutil, la letra de mi canción es sutil, eso de la tiradera está de moda. ¿Cómo se llama tu canción, mamita? 'La clandestina'. O sea, si eso no es directo, por favor", dijo entre risas.

La conductora continuó con un comentario más ácido: "O sea, si eso no es directo por favor tiene la sutileza de un burro, de una vaca pisando el jardín. ¿A quién se le ocurre que eso va a ser sutil? No es sutil, no es elegante ni discreto".

Magaly también recordó que el término "clandestina" es uno de los más utilizados en su programa para referirse a situaciones ocultas, romances prohibidos o engaños. Incluso bromeó con la posibilidad de exigir derechos de autor.

"Además, eso de la clandestina es algo que empezamos a utilizar acá, vamos a pedir derechos de autor también", añadió.

La elección del título generó una ola de reacciones, ya que el término está estrechamente vinculado a episodios de infidelidad, secretos o romances paralelos. Pamela López insiste en que su canción no es un ataque directo, pero el nombre por sí solo ha desatado una nueva controversia. Muchos usuarios de redes consideran que el mensaje apunta claramente a Pamela Franco.

Magaly también la cuestiona por hablar del "Diablo"

La conductora no solo criticó el lanzamiento musical, sino que también opinó sobre las recientes declaraciones de Pamela López respecto a Luis Fernando Rodríguez, conocido como "El Diablo", con quien se le vinculó hace un tiempo y que ahora tendría un acercamiento con Yahaira Plasencia.

Magaly cuestionó que López ahora admita ese vínculo cuando antes lo negaba rotundamente. "Ahora le ha dado por hablar, le ha dado por tener memoria, por refrescarse a ella misma hechos que ha vivido y los que negaba abiertamente. No entiendo por qué la gente miente tan descaradamente de lo que ya casi casi tenemos pruebas", expresó.

La conductora fue tajante al recalcar la contradicción: "Ella tiene una relación con el Diablo que ahora sale con la Yaha. Ahora Pamela ha tomado pastilla de memorex y se acordó que ha tenido algo con él cuando terminó con Cueva y salieron fotos y lo negaba, pero decía que era su amigo", sentenció.

El lanzamiento de "La Clandestina" no ha pasado desapercibido. Aunque Pamela López insiste en que su tema es sutil y no responde a ninguna tiradera, la reacción de Magaly Medina y el revuelo en redes muestran que el público percibe lo contrario.