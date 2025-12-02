RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INESPERADO!

Alessia Rovegno sorprende al ser captada de la mano con misterioso galán en Miami: ¿Olvidó a Hugo García?

La modelo fue captada paseando de la mano con un misterioso galán en Miami, lo que desató especulaciones sobre una posible nueva relación.

Alessia Rovegno vuelve a ser tendencia tras ser captada con un misterioso galán en Miami.
Alessia Rovegno vuelve a ser tendencia tras ser captada con un misterioso galán en Miami. (Composición: La Karibeña)
02/12/2025

Alessia Rovegno volvió a llamar la atención luego de que se difundiera imágenes donde aparece con un galán desconocido en Miami. La expareja de Hugo García, enfocada en su carrera internacional, despertó especulación sobre un posible nuevo romance. 

Alessia Rovegno es captada con un nuevo galán en Miami

El programa 'Amor y Fuego' difundió una serie de fotografías enviadas por una "Rodriguista", en las que se aprecia a una joven muy similar a Alessia Rovegno caminando de la mano con un hombre de apariencia juvenil. Según el conductor Rodrigo González, las imágenes corresponden a un paseo en Miami, ciudad donde la modelo reside temporalmente por motivos profesionales.

El misterioso acompañante aparece en las imágenes con su mascota, mientras conversa y camina junto a la modelo. Aunque las cámaras no lograron captar su rostro con claridad, la cercanía entre ambos desató rumores inmediatos sobre un posible romance.

Por su parte Gigi Mitre, comentó durante el programa la posibilidad de que Alessia podría coincidir con su expareja Hugo García y su actual pareja Isabella Ladera en cualquier momento, aunque nada indica que haya ocurrido.

Hasta ahora, no existe confirmación sobre la identidad del nuevo galán. Desde que terminó su relación con Hugo García, no se le ha visto públicamente con otra pareja, lo que reforzó el interés por las imágenes. Cabe recordar que Bárbara Cayo, madre de Alessia, reveló meses atrás que su hija "sufrió mucho" tras finalizar el vínculo con el deportista e influencer.

Ale Balarezo, ex de Hugo García, arremete contra Isabella Ladera: "Fui su amiga y no tuvo códigos"
Lee también

Ale Balarezo, ex de Hugo García, arremete contra Isabella Ladera: "Fui su amiga y no tuvo códigos"

Alessia Rovegno sobre la relación de Hugo García e Isabella Ladera

A pesar del revuelo que generan las nuevas imágenes, Alessia siempre ha mantenido una postura madura y respetuosa cuando la prensa le pregunta por Hugo García e Isabella Ladera. La modelo evita entrar en conflictos mediáticos y se ha limitado a expresar buenos deseos para ambos.

En una entrevista reciente, Alessia reafirmó esa postura cuando le consultaron por el conflicto que vivió Isabella Ladera con la cantante Beelé. La exMiss Perú prefirió mantenerse al margen. "

Alessia Rovegno, ex de Hugo García, se solidariza con Isabella Ladera por video filtrado: "Es un tema sensible"
Lee también

Alessia Rovegno, ex de Hugo García, se solidariza con Isabella Ladera por video filtrado: "Es un tema sensible"

Obviamente, he leído las noticias, pero creo que es un tema que no me corresponde. Es un tema muy sensible y también un tema privado de Hugo, que espero que él lo sepa cómo manejar", declaró. 

La modelo también aprovechó ese momento para enviar un mensaje de empatía: "Igual toda mi solidarización, obviamente para las personas involucradas", añadió, dejando en claro que no busca avivar controversias.

Las recientes imágenes difundidas por 'Amor y Fuego' volvieron a poner a Alessia Rovegno bajo los reflectores. Aunque no se ha confirmado la identidad ni el vínculo con el joven que la acompañaba, la cercanía mostrada en el video alimenta la posibilidad de que la modelo esté dándose una nueva oportunidad en el amor.

Temas relacionados Alessia Rovegno Amor y Fuego Espectáculos Hugo García Isabella Ladera Miami

Siga leyendo

Lo Más leído

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

Tiktoker Valentino Palacios reaparece vendado y con el rostro hinchado ¿Qué le sucedió?

Exproductora Pati Lorena sobre supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Trabajé en esa época"

últimas noticias
Karibeña