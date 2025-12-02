Alessia Rovegno sorprende al ser captada de la mano con misterioso galán en Miami: ¿Olvidó a Hugo García?

Alessia Rovegno volvió a llamar la atención luego de que se difundiera imágenes donde aparece con un galán desconocido en Miami. La expareja de Hugo García, enfocada en su carrera internacional, despertó especulación sobre un posible nuevo romance.

Alessia Rovegno es captada con un nuevo galán en Miami

El programa 'Amor y Fuego' difundió una serie de fotografías enviadas por una "Rodriguista", en las que se aprecia a una joven muy similar a Alessia Rovegno caminando de la mano con un hombre de apariencia juvenil. Según el conductor Rodrigo González, las imágenes corresponden a un paseo en Miami, ciudad donde la modelo reside temporalmente por motivos profesionales.

El misterioso acompañante aparece en las imágenes con su mascota, mientras conversa y camina junto a la modelo. Aunque las cámaras no lograron captar su rostro con claridad, la cercanía entre ambos desató rumores inmediatos sobre un posible romance.

Por su parte Gigi Mitre, comentó durante el programa la posibilidad de que Alessia podría coincidir con su expareja Hugo García y su actual pareja Isabella Ladera en cualquier momento, aunque nada indica que haya ocurrido.

Hasta ahora, no existe confirmación sobre la identidad del nuevo galán. Desde que terminó su relación con Hugo García, no se le ha visto públicamente con otra pareja, lo que reforzó el interés por las imágenes. Cabe recordar que Bárbara Cayo, madre de Alessia, reveló meses atrás que su hija "sufrió mucho" tras finalizar el vínculo con el deportista e influencer.

Alessia Rovegno sobre la relación de Hugo García e Isabella Ladera

A pesar del revuelo que generan las nuevas imágenes, Alessia siempre ha mantenido una postura madura y respetuosa cuando la prensa le pregunta por Hugo García e Isabella Ladera. La modelo evita entrar en conflictos mediáticos y se ha limitado a expresar buenos deseos para ambos.

En una entrevista reciente, Alessia reafirmó esa postura cuando le consultaron por el conflicto que vivió Isabella Ladera con la cantante Beelé. La exMiss Perú prefirió mantenerse al margen. "

Obviamente, he leído las noticias, pero creo que es un tema que no me corresponde. Es un tema muy sensible y también un tema privado de Hugo, que espero que él lo sepa cómo manejar", declaró.

La modelo también aprovechó ese momento para enviar un mensaje de empatía: "Igual toda mi solidarización, obviamente para las personas involucradas", añadió, dejando en claro que no busca avivar controversias.



Las recientes imágenes difundidas por 'Amor y Fuego' volvieron a poner a Alessia Rovegno bajo los reflectores. Aunque no se ha confirmado la identidad ni el vínculo con el joven que la acompañaba, la cercanía mostrada en el video alimenta la posibilidad de que la modelo esté dándose una nueva oportunidad en el amor.