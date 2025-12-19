Onelia Molina y Rosángela Espinoza protagonizaron tenso momento en EEG: "Una falta de respeto"

En la reciente emisión de 'Esto es guerra', la odontóloga Onelia Molina interrumpió el programa en vivo para denunciar un presunto acto de discriminación por parte de su compañera Rosángela Espinoza. Según explicó, el incidente se produjo durante una reunión privada con integrantes del reality y personal de producción, donde, según Molina, fue descalificada por su origen.

Onelia Molina y Rosángela Espinoza enfrentadas

En pleno programa, Onelia Molina pidió la palabra al conductor Renzo Schuller para explicar lo sucedido. Según relató, el conflicto se originó cuando intentó pedir respeto durante una reunión en la que varias personas hablaban al mismo tiempo.

"Me pareció una falta de respeto. Estábamos en la reunión y la gente estaba hablando y le dije: 'Rosángela, me parece una falta de respeto que las personas estén hablando y te quieras meter'. Se lo dije de la mejor manera", comentó frente a cámaras.

La odontóloga aseguró que la respuesta de Rosángela fue ofensiva. "Ahí fue que ella se dirigió a mí, volteó y me dijo: Ay, qué espesa", señaló. Onelia Molina agregó que se siente orgullosa de su origen arequipeño y expresó su indignación:

"Quería decirte algo de todo corazón: me siento orgullosa de ser de Arequipa porque he llegado hasta donde he llegado. La vi verde, me tocaron personas como tú- Lo que habla tu boca es lo que tiene tu corazón", dijo dirigiéndose a Rosángela Espinoza.



Tras la acusación, Rosángela Espinoza tomó la palabra y negó haber usado el término de manera despectiva. La producción del programa decidió separar a las dos participantes y llamarlas a dialogar fuera de cámaras para tratar de resolver el conflicto.

"Todo lo que ha dicho, hay una acción y una reacción. En ningún momento he dicho esa palabra. Yo no voy a decir las palabras que ella me ha dicho", respondió, asegurando que su versión puede ser respaldada por quienes estuvieron presentes en la reunión.

Reacción de Rosángela Espinoza y la polémica en redes

La controversia se extendió rápidamente a redes sociales, donde los comentarios críticos hacia Rosángela Espinoza se multiplicaron. Los usuarios escribieron como:

"Rosángela discriminadora", "Qué feo, si así habla de ella, imagínate cómo ve a los demás" y "Que nunca más vuelva a la TV" se volvieron recurrentes entre los internautas.

Frente a esta polémica, Espinoza defendió su postura y negó haber tildado a Molina de manera despectiva. Según la influencer, el comentario se dio en medio de una discusión y no buscaba humillar a nadie:

"Con los pies bien puestos en la tierra, siempre. Si alguien intenta humillarme, llamarme loca, callarme o dejarme mal frente a cámaras, yo elijo no caer en eso. No necesito gritar ni atacar para demostrar quién soy. No permitiré el bullying ni las mentiras. Jamás he tratado mal a ningún trabajador ni me he creído más que nadie", afirmó.

Asimismo, la participante de Esto Es Guerra reafirmó su respeto por todas las personas y señaló que no dará más declaraciones sobre el tema:

"Respeto profundamente a todas las personas, sin importar de dónde vengan. Somos un solo país, lleno de diversidad y gente valiosa. Yo sigo trabajando, agradecida con el cariño real, el que se siente y no se actúa. Es su palabra contra la mía. No diré más", finalizó.

Respuesta de Rosángela Espinoza ante las críticas.

En resumen, este nuevo enfrentamiento deja en evidencia que las tensiones entre Onelia Molina y Rosángela Espinza están lejos de solucionarse, manteniendo en vilo a los seguidores del programa. Ahora, queda esperar si la producción de Esto Es Guerra tomará medidas disciplinarias o si las protagonistas lograrán llegar a una tregua.