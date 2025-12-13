RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Interesada en él!

Samantha Batallanos invita a un almuerzo al presidente José Jerí con Rosángela: "No soy celosa"

En una entrevista, Samantha Batallanos expresó su interés de invitar a un almuerzo al presidente José Jerí y de paso a la chica reality Rosángela Espinoza, que también estaría interesada en él.

Samantha Batallanos invita a José Jerí y a Rosángela Espinoza
Samantha Batallanos invita a José Jerí y a Rosángela Espinoza (Composición Karibeña)
13/12/2025

Como se recuerda, la joven Samantha Batallanos expresó que le parece lindo el presidente José Jerí y ahora, estaría interesada en invitarlo a comer para conversar. Al saber que Rosángela Espinoza estaría interesada también en el mandatario, la invitó a que se sume almuerzo. 

Quiere invitar a comer al presidente y a Rosángela

A través de sus redes, Samantha Batallanos expresó su interés en el presidente José Jerí. Cuando el mandatario expresó que aceptaría cenar con ella cuando pueda tener una agenda libre, la modelo mostró claramente su asombro por la respuesta señalando que ella invitaría ante las cámaras del programa de TV 'Amor y Fuego'. 

"Sí, porque ya es como un deber patrio, invitarle un almuercito a nuestro presidente, por qué no", expresó la modelo. Al ser consultada sobre Rosángela agregó: "Bueno, Rous me encanta también, les invito a los dos el almuerzo, yo no soy celosa".

Como se recuerda, el Presidente de la República también habló de Rosángela Espinoza como una joven muy atractiva. Por ello, Samantha acepta en invitar también a la chica reality a un almuerzo tranquilo.

Samantha preparándose para ser la primera dama

En otro momento de la entrevista, Samantha Batallanos también habló que se estaría tomando en serio su nuevo papel en la política, que incluso cambiaría su forma de vestir para iniciar el 2026 con todo. 

Darinka conmueve con mensaje a su hija tras cumple celebrado por Farfán: "Seguiremos remando juntas"
Lee también

Darinka conmueve con mensaje a su hija tras cumple celebrado por Farfán: "Seguiremos remando juntas"

"Tengo que cambiar los atuendos, ya dejando estos últimos días como Samantha Batallanos, ya preparándome, ¿no? Yo creo que 2026 empezamos diferente. Yo como primera dama nunca dejaría de ser yo, siempre sería así super de contacto, cariñosa, risueña", agregó la joven ante las cámaras. 

Aunque, señaló que si el mandatario peruano decide invitarla a salir cuando ya deje el cargo, ella ya estaría de viaje insinuando que la propuesta del almuerzo tendría un tiempo límite de antes que acabe su gobierno en el 2026.

Abogada de Johana Cubillas contó que sus hijos no quieren ver a Macarena Vélez, pareja de Juan Ichazo
Lee también

Abogada de Johana Cubillas contó que sus hijos no quieren ver a Macarena Vélez, pareja de Juan Ichazo

"Le agradecería la invitación, pero creo que voy a estar de viaje para esa época", agregó la joven entre risas ante las cámaras del reportero de 'Amor y Fuego'.

De esta manera, Samantha Batallanos expresó que tiene un interés por el presidente de la República, José Jerí, ya que reveló que también aceptaría salir a comer y con Rosángela Espinoza. Aunque dejó en claro que su invitación tiene tiempo límite que terminaría antes de las elecciones generales para el 2026, dejando en claro que si desea debería apurarse a liberar un espacio para ella. 

Temas relacionados a comer almuerzo josé jerí presidente Rosángela Espinoza Samantha Batallanos

Siga leyendo

Lo Más leído

Tula Rodríguez y su fuerte respuesta a los rumores sobre un romance con Pilar Arana: "La que es feliz"

Brian Rullan y Magaly protagonizan tenso cruce por pregunta sobre Laura Spoya: "Me tratas de picar"

Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

Pamela López revela que Christian Cueva le escribió tras anunciar shows con Franco: "Me mandó un WhatsApp"

últimas noticias
Karibeña