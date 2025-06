Fabio Agostini afirma que fue engañado en más de una ocasión en Tinder: "Era otra persona"

El español Fabio Agostini es una de los artistas más seguidos en Perú, que ha llamado la atención de varias mujeres. Es así como reveló a Magaly que usando una app de citas, terminó siendo engañado en más de una ocasión por chicas que se hacían pasar por otras.

Magaly Medina entrevistó a Fabio Agostini en su podcast donde hablaron sobre la vida agitada del chico reality. Se conoce que el español ha tenido varias relaciones sentimental y salidas con mujeres. Es así como terminó revelando que invitó a una joven de viaje a Brasil, con quien solo había conversado por chat.

"Cuando yo ofrezco a alguien viajar es porque estamos saliendo, pero sí he tenido malas experiencias en que no la he visto en persona y hemos hecho planes como de vernos en Brasil, le pague el pasaje y nos vimos. No es lo que yo pensaba y tengo que estar cinco días con ella, tratarle bien y cuidarla bien. Te pones a mirar la foto y a ella, ¿Qué fue hermano?" , expresó el exchico reality a la conductora de TV.

Así mismo, contó que en otra ocasión estuvo conversando con una jovencita de Tinder que le pareció muy guapa por sus fotografías publicadas en su perfil. Es así cuando concretan reunirse un día en su casa y al llegar, se quedó sorprendido porque no era la misma persona, sino que habría suplantado a otra.

"Estaba en Tinder y miro a una chica muy guapa que me pareció. Vino a mi casa, abro la puerta y era otra persona. Agarro el teléfono y me pareció una locura, no tiene nada que ver con la chica de la foto. 'Esta no eres tú', le digo y me dice 'Sí, soy yo', '¿A ti te parece que eres este chica? Bueno no, pero podemos conocernos' y yo: 'no, cómo vas hacer eso, como una persona totalmente diferente', no se parecía nada", cuenta.