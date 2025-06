Paul Michael, saliente de Pamela López, confiesa que gritaba los goles de Christian Cueva ¿Era su fan?

Christian Cueva es un reconocido futbolista peruano que ha destacado hace un par de años cuando jugó en la selección peruana de fútbol. Ahora, el nuevo saliente de Pamela López, Paul Michael, terminó confesando que sí gritaba los goles que metía el 'Aladino'.

Durante una entrevista en un programa deportivo, Paul Michael y Handa asistieron para seguir promocionando su nuevo tema que sería una clara indirecta para Christian Cueva. Mientras se daba la conversación, el entrevistador le preguntó si conocía al pelotero antes de salir con Pamela López y si habría gritado sus goles, confesó que sí.

"Sí conocía Cueva, pero no a su familia, no sabía quién era ella (Pamela López). ¿Quién no conoce a Cueva? ¿Quién no ha gritado sus goles en Perú?", menciona en un inicio. Luego, le preguntan: "¿Has gritado 'bien Cuevita'?" y él responde: "No que recuerde, pero sí he gritado los goles de Perú. No estoy atento a eso (los partidos), pero si he gritado los goles de Perú porque soy peruano y tenemos que apoyarnos entre nosotros".