Delany López denuncia amenazas tras ser ligada a cuenta de 'La Tía Boti': "Me mandaron videos con armas"

Delany López, conocida por haber sido vinculada sentimentalmente a Jefferson Farfán, vuelve al centro de la polémica. Esta vez, la modelo denunció públicamente que viene recibiendo amenazas de muerte contra ella y su hijo, luego de ser señalada como la supuesta administradora de la cuenta de Instagram 'La Tía Boti', conocida por revelar infidelidades de futbolistas peruanos.

Delany López denuncia amenazas

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Delany aseguró que las amenazas llegaron a través de redes sociales y que también involucraron a su hijo menor. La modelo negó tener relación con la cuenta señalada y aseguró que teme por su seguridad.

"Me están involucrando con un tema que no tengo nada que ver y he recibido amenazas contra mi hijo, que es lo que más me preocupa. Me mandaron la dirección de mi casa, del colegio de mi hijo y videos con armas, granadas", declaró visiblemente afectada.

La modelo confesó que inicialmente pensó que las amenazas eran una broma, pero al ver la gravedad de la situación y recibir llamadas de personas advirtiéndole sobre la seriedad del caso, decidió denunciarlo a las autoridades.

"Pensé al principio que era una broma pero ya con las amenazas que he venido recibiendo y con muchas personas que me han llamado al decirme que si es algo serio por eso he venido a poner la denuncia y ahora tendré que poner la garantía", dijo Delany.

Delany conversó con 'La Tía Boti'

Delany también compartió una conversación que sostuvo con el administrador de la cuenta "La Tía Boti". De acuerdo con la modelo, en el chat se le ofreció información sobre quién o quiénes podrían estar detrás de las agresiones, aunque confesó que no puede revelar datos sin pruebas fehacientes.

"Yo me he quedado sorprendida de cuánta información puede tener esa cuenta, porque son cosas privadas. Que te difamen de esa manera no es justo, porque yo no tengo nada que ver en esas cuentas", señaló.

La exfigura de televisión subrayó, además, el grado de influencia que poseen algunos futbolistas expuestos en "La Tía Boti". Con conocimiento del entorno deportivo, López indicó que estos jugadores cuentan con redes de contactos y mecanismos para silenciar controversias.

"Sabemos el poder que tienen muchos futbolistas; ha habido varios implicados en esta cuenta. Yo mejor que nadie sé cómo se maneja todo esto en el fútbol, conozco los contactos que hay y cómo solucionan ellos los problemas", agregó.

Frente a la escalada de mensajes intimidatorios, Delany López se mantuvo firme y dejó en claro su determinación de proteger a su familia. Con la denuncia formalizada, la modelo confía en que las autoridades identifiquen a los responsables.