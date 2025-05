Pamela López asegura que su discoteca 'La Cueva de Kittypam' no tiene que ver 'Cuevita': "Mis hijos necesitan comer"

Pamela López continúa anunciando su nuevo emprendimiento: la discoteca 'La Cueva de Kittypam'. La inauguración se realizará en los próximos días, pero el nombre del local ya ha generado polémica en redes sociales, donde muchos especularon que podría tratarse de una indirecta hacia su expareja, el futbolista Christian Cueva. Ante los rumores, la trujillana decidió aclarar el tema.

En una entrevista para 'Amor y Fuego', Pamela López habló sobre su nuevo emprendimiento: la discoteca 'La Cueva de Kittypam', que abrirá pronto en Lince. El nombre generó controversia porque algunos lo relacionaron con Christian Cueva, pero ella aclaró que fue una decisión del equipo de marketing y que lleva ese nombre porque sus hijos comparten ese apellido.

En la misma entrevista, acompañada de su pareja Paul Michael, detalló que no solo es imagen del local ubicado en Lince, sino que también tiene participación activa. Además, Pamela aseguró que el proyecto se creó para asegurar el bienestar de sus hijos.

Durante la entrevista, Pamela López, también contó que Christian Cueva no estaría comunicándose con sus pequeños hijos desde hace mucho tiempo. Ahora, la nueva influencer reveló que para el cumpleaños de su hijo que fue hace unos días, realizaron un viaje programado a Ica.

Antes de partir, López revela que recibió una llamada del intercomunicador donde le informaron que una mujer estaba en recepción esperando para entregar el regalo para su hijo. Lo que le molestó es que estuvieron grabando a sus pequeños sin el consentimiento de ellos y que el día de su cumpleaños, el 'Aladino' no lo llamó.

"Él no ha realizado ninguna llamada a mis hijos. Él mandó a una mujer, no sé quién es. Llamaron a mi intercomunicador. Baja mi hija mayor con mi hijo, el cumpleañero. Reciben un regalo y unas bolsas de ropa. Ellos suben y asustados, me dicen: 'mamá, apenas aparecimos en recepción, una mujer ha agarrado su celular y nos ha grabado todo el tiempo'", cuenta Pamela López.