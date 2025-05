Pamela López criticó a Christian Cueva por camiseta con mensaje para sus hijos: "Ma parece ridículo"

Pamela López continúa en el ojo público no solo por su faceta empresarial, sino también por su postura crítica hacia Christian Cueva, padre de sus tres hijos. La influencer y socia de la discoteca 'La Cueva de Kittypam' se mostró tajante ante las recientes muestras de afecto que el futbolista tuvo con sus hijos, considerándolas poco sinceras.

Pamela López cuestiona el interés de Christian Cueva como padre

En una entrevista para el programa 'Amor y Fuego', Pamela López se refirió al gesto de Christian Cueva tras anotar un gol con el Club Cienciano y mostrar una camiseta con la imagen de sus hijos. La ahora influencer rechazó esta demostración pública, señalando que nunca prohibió que Cueva vea a sus hijos, pero es él quien no ha mostrado interés por compartir tiempo con ellos.

"Él tiene orden de alejamiento conmigo, no con mis hijos. Si quisiera levantar la bandera como quisiera, o lo que él expresa en una camiseta, que me parece ridículo, él tendría otro comportamiento", expresó López.

Además, sostuvo que el volante nacional no cumple con sus responsabilidades paternas. López denunció que los depósitos de pensión se realizan en una cuenta que no puede utilizar y que él no ha mostrado voluntad para formalizar un régimen de visitas.

"Una persona que ama y que es papá no hace dos depósitos de 4 mil 500 soles al Bando de la Nación y la cuenta esté consignada...Él hubiera buscado a mi abogada y de mil maneras se hubiera negociado el régimen de visitas, que en su momento se hizo, pero no hay nada", comentó Pamela.

Aclara origen del nombre de su discoteca

En medio de esta situación, Pamela López también habló sobre su nuevo emprendimiento: la discoteca 'La Cueva de Kittypam', que abrirá pronto en Lince. El nombre generó controversia porque algunos lo relacionaron con Christian Cueva, pero ella aclaró que fue una decisión del equipo de marketing y que lleva ese nombre porque sus hijos comparten ese apellido.

"Es un equipo de marketing que se encargó del nombre. Todo el mundo comenzó a aportar con sus ideas. Decidimos que lleve ese nombre porque finalmente mis hijos llevan ese apellido", manifestó Pamela.

En la misma entrevista, acompañada de su pareja Paul Michael, detalló que no solo es imagen del local ubicado en Lince, sino que también tiene participación activa. Además, Pamela aseguró que el proyecto se creó para asegurar el bienestar de sus hijos.

"Lo importante es que funcione. Mis hijos necesitan comer y tiene que funcionar....No solo somos imagen. Nosotros tenemos sociedad en este proyecto. Paul es parte de un equipo de trabajo y en mi caso soy socia", indicó López.

Pamela López dejó claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos y no duda en denunciar lo que considera una falta de compromiso de Christian Cueva como padre. Mientras tanto, avanza en su carrera empresarial con 'La Cueva de Kittypam', proyecto que comparte con su pareja y que busca consolidar para el futuro de su familia.