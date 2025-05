Paul Michael revela desde cuándo sale con Pamela López y por qué se enamoró: "Me da estabilidad"

Dentro de pocos días, Pamela López va inaugurar su evento de 'La Cueva de KittyPam' donde estaría trabajando junto a su nuevo novio Paul Michael. Es así como la pareja, estuvo en una entrevista con un programa donde estuvieron contando todo sobre su relación amorosa.

¿Cuándo inició su relación amorosa?

Durante la entrevista en vivo con el programa de 'Amor y Fuego', los conductores de TV preguntaron directamente cuándo se inició esta relación amorosa. Ante esto, el cantante Paul Michael de 27 años afirmó que empezó en su cumpleaños y desde entonces, estuvo saliendo con Pamela López.

"¿Cuánto tiempo tienes con Pamela?", le preguntan los conductores y Paul Michael responde: "Desde mi cumpleaños nos estamos conociendo y formalizando poco a poco, desde el 24 de febrero".

Rodrigo González y Gigi Mitre quedaron sorprendidos que después de tres meses se hayan unido tanto. Ya que al mes de estar juntos, el joven artista se realizó un tatuaje con el apodo de Pamela López, ya ha compartido con los hijos de ella y ya están trabajando juntos en un negocio.

"Tenemos mucha química, nos llevamos súper bien, no importa la edad. Es una persona madura sabe lo que quiere, somos transparentes es lo que me gusta. (¿Qué te aporta?) me da estabilidad, me siento bien con ella, tranquilo, estoy progresando con ella, ganas de salir adelante, nos apoyamos", expresó nuevamente el cantante.

Paul Michael y Pamela López en 'Amor y Fuego' pic.twitter.com/UDeYWBi5IO — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) May 20, 2025

Paul Michael enloquecido por Pamela López

Luego, el conductor Rodrigo González le pregunta al joven cantante de 27 años si siempre ha sido tan expresivo con sus exparejas, como lo es con Pamela López. Entonces, Paul Michael menciona que es la primera vez que está con una mujer 10 años mayor que él y siente un amor tan grande así.

"Es la primera vez que me he enloquecido de amor por esta mujer, me llena de mucha alegría, mucho amor. Yo expreso lo que siento", añadió finalmente durante la videollamada en vivo con el programa de espectáculos.

Finalmente, Pamela López terminó afirmando que no sabe qué pasará en el futuro con Paul Michael y no han formalizado aún después de llevar tres meses saliendo, compartiendo como pareja y con sus familiares. Por el momento, el cantante estará trabajando para la aún esposa de Christian Cueva en su evento musical. Está muy enamorado de ella porque le da estabilidad a su vida, tranquilidad y que no le importa la diferencia de edades.