Pamela López afirma que le daría la bienvenida a Melissa Klug en su discoteca ¿También a Pamela Franco?

Pamela López viene recibiendo a varios medios de televisión en la discoteca donde se ha convertido en socia y pronto realizará la inauguración de 'La Cueva de KittyPam'. Aunque, sorprendió al decir que le daría la bienvenida a Melissa Klug, quien supuestamente habría tenido algo con Christian Cueva. ¿Qué dijo sobre Franco?

En muchas ocasiones, Pamela López ha atacado a Melissa Klug afirmando que habría tenido algo más que una amistad con Christian Cueva durante su matrimonio. Tras varios meses después y a puertas de la inauguración de su discoteca, afirmó que no tendría ningún problema si la pareja de Jesús Barco llega a su centro nocturno.

Después, Rodrigo González quiso ir más allá con su invitación y preguntó si Pamela Franco también tendría las puertas abiertas para asistir como invitada o como artista en el escenario. Ante ello, Pamela López fue un poco más reservada.

"Yo también me mando ¿Y Pamela Franco también? ya que estás tan abierta" , le pregunta y López dice : "Es que no depende de mí (¿La contratarían para que cante el 'Cervecero' en la discoteca 'LA Cueva'?) Yo canto 'El Cervecero' de Armonía 10, yo bailo de los originales y 'Hasta el fin del mundo' de Sensación Salsera".

Luego, Pamela López reveló lo que su nueva pareja Paul Michael ha aportado a su vida y su actual relación amorosa. La nueva influencer afirma que el joven cantante diez años menor que él, le ha traído alegría y tranquilidad.

"A parte del colágeno a mis articulaciones, me aporta mucha felicidad. Yo no sé si esto funcione, si formalicemos. No sé si nos vamos a casar, tener hijos no creo porque yo ya estoy ligada, pero que dure lo que tenga que durar. Hoy en día, él aporta felicidad a mi vida, suma. Estoy tranquila, contenta, no hago daño a nadie, disfruto a mis hijos, mi vida, como estoy creciendo y aprendiendo", expresó.