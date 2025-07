Eva Ayllón revela que su hijo Carlos está molesto con su hermano menor Francisco: "No fue invitado a la boda"

Tras la polémica que viene pasando en la familia de Eva Ayllón por demanda de su hijo Francisco hacia Natalia Málaga, la cantante criolla salió a declarar. Es así como reveló que esta polémica ha hecho que también sus dos hijos estén distanciados, al punto de que Francisco no invitó a su hermano mayor a su boda.

En una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la cantante criolla Eva Ayllón habló sobre el problema legal entre su hijo Francisco con Natalia Málaga que la llevó a tomar distancia de él. Así mismo, terminó revelando que su hijo mayor Carlos también estaría distanciado del menor.

Además, la artista peruana aseguró que sí pensó en ir a la boda de su hijo menor, Francisco García Ayllón, pero cambió de opinión cuando vio cómo la invitaron por medio de un mensaje por WhatsApp y le pedían ir sola, sin la presencia de Natalia Málaga.

"No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha" , contó muy afectada.

Luego, Eva Ayllón también habló que todo el lío legal de su hijo Francisco contra su amiga, sería su padre del menor que estaría detrás. Según comenta la cantante, su hijo no tendría la solvencia para hacerse cargo de todos los documentos legales y abogados.

"(No me digas que su padre está detrás de la demanda?, le pregunta Magaly). A lo que Eva responde: Sí, el está detrás de todo. Mi hijo no tiene la solvencia económica para pagar abogados. Él sabe que su padre me puso maletas en la puerta de su casa cuando yo estaba embarazada de dos meses", recordó dolida.