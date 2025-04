Abogado de Cueva llama mentirosa a Rosario Sasieta y ella reacciona: "¡Por favor, rectifíquese!"

En el programa América Hoy, se vivió un fuerte enfrentamiento entre los abogados de Pamela López y Christian Cueva. Durante el descargo de Rosario Sasieta, abogada de López, sobre las medidas de protección otorgadas a Cueva, la situación se intensificó cuando el abogado del futbolista, Henry Grados, se unió por llamada telefónica.

La tensa pelea entre abogados de Pamela y Christian

El enfrentamiento surgió cuando Grados llamó mentirosa a Sasieta, asegurando que Cueva siempre ha mostrado disposición para conciliar y divorciarse formalmente de Pamela. El abogado alegó que la obstinación de López había sido el principal obstáculo en el proceso.

Rosario se mostró visiblemente molesta, levantándose de su asiento y respondiendo que la disposición de Pamela para la conciliación, incluyendo el divorcio, había sido comunicada hacía 15 días. En respuesta, pidió a Grados que se rectificara, pero el abogado no accedió a hacerlo y continuó con otro tema.

Henry Grados abordó luego el tema de la manutención. Aseguró que Cueva asume los gastos de escolaridad, vivienda y movilidad de sus hijos con Pamela. Sin embargo, López ha sostenido que el futbolista no contribuye económicamente en absoluto.

Rosario Sasieta no pudo confirmar ni refutar la afirmación de Grados sobre la manutención, ya que manifestó no tener información sobre ese tema en particular. La tensa discusión dejó abierta la polémica sobre las versiones contradictorias de ambas partes.

Los reclamos de Pamela López

Hace unas semanas Pamela López volvió a arremeter contra Christian Cueva, exigiéndole que cumpla con la pensión de sus hijos y que no olvide enviar los útiles escolares. La empresaria criticó que el futbolista esté "en su mundo" con Pamela Franco, mientras deja de lado sus responsabilidades como padre.

Durante una entrevista en La Noche Habla, López fue consultada sobre si Cueva ya cumple con sus obligaciones económicas. La trujillana aseguró que desde su separación, el jugador de Cienciano no ha apoyado a sus hijos económicamente, pese a sus reiterados reclamos.

"Cumple. Por favor, necesitamos útiles, no los que mandaste al colegio, vestuarios, las cosas de pago de casa", expresó indignada. Además, lamentó que Cueva no tenga comunicación con sus hijos: "No está cumpliendo en absoluto. Cero comunicación. Vive su mundo, se olvidó que tiene hijos", dijo muy indignada.

Es así que, el enfrentamiento entre los abogados de Pamela López y Christian Cueva dejó al descubierto las discrepancias en torno a la conciliación y manutención. Mientras ambos defensores mantuvieron posiciones opuestas, el conflicto continúa sin una resolución clara entre las partes.