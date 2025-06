Pamela Franco niega rotundamente las acusaciones de Pamela López: "No existen las fotos"

Pamela Franco es una cantante de cumbia que mantiene una relación con Christian Cueva y hace poco, recibió una carta notarial de parte de Pamela López acusándola de haber tomado fotos a sus menores hijos. Ahora, la artista ha salido a negar rotundamente y que seguirá por la vía lega.

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco decidió salir a aclarar tras las acusaciones de Pamela López y su carta notarial en su contra.

A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, la cantante decidió responder claramente y negó tajantemente haber tomado fotografías a los hijos de Christian Cueva hace unos días, como lo indica López en una conferencia de prensa.

"No he querido ahondar porque las personas que se mencionan son menores, pero bueno, dada la situación... todo va a seguir su curso, voy a hacerlo por la vía legal y seguro ya se van a ir enterando. Yo prefiero ya no hablar de este tema porque mi interés no es el mismo. No existen las fotos, ahí tienes la respuesta clara", expresó.

Después, la artista también afirmó que se va a defender luego que la madre de los hijos de Christian Cueva la está difamando, no solo de haber tomado fotos a los menores de edad, sino de haberla vinculado con una banda delictiva.

Así mismo, agregó que todo tomará los cursos legales correspondientes para responder y todo se irá dando a conocer mientras se va avanzando, pero por el momento no declarará más.

"No voy a dejar que las cosas se queden así y tengo que defenderme. Es falso, rotundamente, se me está difamando a un nivel bastante fuerte y serio. No quiero hablar del tema porque va a tener que seguir su curso, obviamente en la vía legal, no puedo dejarlo así porque se han tocado temas que ya no es un tema de un show mediático, son cosas fuertes. Se van a ir enterando de las medidas y todo esto proceso, es lo que puedo decir. Rotundamente no es cierto", señaló.