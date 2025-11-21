Thamara, hermana de Alejandra Baigorria sufrió fuerte accidente en Paracas: "Tengo las costillas rotas"

Thamara Medina es una modelo que se hizo conocida por ser la hermana de Alejandra Baigorria y por la pelea que tuvo con su madre Verónica Alcalá. Medios de Paracas informaron que la joven sufrió un aparatoso accidente que la dejó gravemente herida.

Hermana de Alejandra tuvo un accidente vehicular

Por medio de las redes, medios de Ica estuvieron informando que hubo un accidente vehicular en la salida a Paracas. Al ver las personas heridas, se encontraba Thamara Medina Alcalá, hermana de Alejandra Baigorria. La joven subió unas horas antes que se encontraba trabajando de modelo y una horas antes de su accidente, compartió un video de la carretera.

Es así como el video de la joven y las otras dos personas heridas fueron difundidas en varios medios. También se reveló que tras ser rescatados del vehículo fueron llevados al hospital San Juan de Dios para ser atendidos con mayor rapidez.

Además, se reveló que estaban viajando en el auto cuando tuvo que esquivar para no chocar contra un tráiler, llevándolo al desvío a un lado de la carretera ocasionando el accidente. Como se dio a conocer la información en todas las redes sociales, Thamara Medina decidió calmar a sus seguidores y reveló que se está recuperando.

"Estoy bien, todavía tienen Thami para rato! Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse. Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva", expresó la joven modelo por medio de su cuenta de Instagram.

Historia de Thamara Medina

Problemas con la madre de Alejandra Baigorria

Hace meses, el problema entre la madre de Alejandra Baigorria y Thamara Medina sorprendió al público tras una pelea en la boda de la 'gringa'. Es así como se reveló que la relación entre madre e hija no era tan buena. Tiempo después, la joven señaló que tuvo una terrible infancia por las acciones de su mamá Verónica Alcalá.

Este escándalo involucró personalmente a Ale Baigorria, que tomo parte del lado de su madre defendiéndola. Además, afirmó que tocaría más del tema personal de su familia señalando que todo se solucionaría de manera interna.

De esta manera, Thamara Medina ganó gran notoriedad en los medios de comunicación por la pelea con su madre Verónica Alcalá. Ahora, la joven hermana de Alejandra Baigorria está en un centro de salud en Paracas para ser atendida tras haber sufrido un fuerte accidente vehicular que la llevó a tener las costillas rotas.