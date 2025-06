¿Sin códigos? Vanessa López sorprende al lucirse con amigo de su expareja, Jhonny Silva

Vanessa López vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras un fin de semana lleno de diversión en distintos locales nocturnos de Lima. Las cámaras de "Magaly TV: La Firme" la captaron acompañada por un misterioso galán, generando especulaciones sobre un posible nuevo romance.

Lo que más sorprendió fue que el joven sería conocido de su expareja Jhonny Silva, más popularmente llamado el 'Chonny'. En las imágenes, Vanessa aparece tomada del brazo del empresario Carlos Torres, y se deslizó la posibilidad de que se hayan besado.

Vanessa niega romance y responde con ironía

Durante la emisión del programa, se difundieron imágenes que mostraban una aparente cercanía entre ambos, e incluso un posible beso, lo que generó especulaciones sobre un nuevo romance y la ruptura de los llamados "códigos" entre amigos.

Consultada por el supuesto beso, Vanessa respondió con humor. "No. Es mi amigo, está de moda la inteligencia artificial, de repente fue el ángulo de la cámara", dijo entre risas, minimizando la situación.

Cuando se le preguntó si iniciaría una relación con el joven empresario, no dio una respuesta clara, pero sí dejó ver que no le preocupa en absoluto lo que su ex piense al respecto.

"Es un chico que me cae súper bien, es divertido, buen papá y todo lo demás. ¿Que si Jhonny se va a molestar? A mí qué me importa lo que diga, si ellos ya no son amigos hace tiempo. ¿Qué puede hablar de códigos y moral después de lo que me hizo?", manifestó con firmeza.

Vanessa López denunciada por la pareja de Jhonny

Hace unos meses el programa de 'Magaly TV La Firme' reveló que Vanessa López fue denunciada por Fiorella Peralta, la actual pareja de Jhonny Silva por ataques mediáticos y hostigamiento reiterado. Esto fue ocasionado, luego de que Vanessa López empezó a realizar videos en vivo criticando a una joven que salía actualmente con su expareja, según explicó el abogado

"Las sospechas de mi patrocinada de que estos mensajes iban dirigidos hacia ella se intensificaron, especialmente porque en esa época, ella ya se encontraba en salidas recurrentes con el señor Jhonny Silva", expresó el abogado de Peralta.

El mismo programa de Magaly Medina también fue en busca de las declaraciones de Vanessa López ante esta denuncia. Durante la entrevista, la joven revela que ella no mencionó ningún nombre y que si se siente identificada, no tendría culpa y que puede hablar todo lo que quiera.

"Si ella se siente una **, si ella se siente mal vestida, yo puedo poner lo que yo quiera. Como te digo ahí no hay nombres ni nada. Jhonny ya pues un fajito. Es un chiste su demanda. Me encanta que esté pendiente de mis redes, gracias, es una fan", expresó la joven durante la entrevista que dio a los 'urracos' de Magaly.

Vanessa López parece no dar tregua a la controversia y continúa mostrándose segura frente a las críticas. Mientras disfruta de nuevas amistades y asegura que no le interesa la opinión de su expareja, también estaría enfrentando un proceso legal que podría escalar.