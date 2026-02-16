Xiomy Kanashiro revela los costosos presentes que le hizo a Jefferson Farfán: "Ni yo me regalo así"

Xiomy Kanashiro sorprendió al revelar los costosos regalos que le hizo a Jefferson Farfán por su primer año como pareja. La influencer contó que se esforzó bastante para darle detalles especiales al exfutbolista, incluso ahorrando durante meses para lograrlo.

Xiomy Kanashiro impactó al confesar los costosos presentes que le hizo a Jefferson Farfán por su primer año de relación. La influencer decidió hablar del tema por primera vez y contó que quiso hacer algo especial para celebrar su romance.

Durante una conversación en "América Hoy", le preguntaron directamente si había sorprendido a la 'Foquita' con algún obsequio. Ella, sin dudarlo, respondió con total sinceridad.

"Por supuesto. Tres cositas. Nunca, creo que nunca digo los regalos, esta vez voy a decir", mencionó la bailarina.

La influencer explicó que uno de los detalles fue una prenda de una marca de lujo que compró especialmente para él. Además, reconoció que el precio fue bastante alto y que fue un gasto que normalmente no hace ni para ella misma. El obsequio fue una camisita de marca exclusiva que le regaló a Jefferson Farfán. Al revelar el costo, dejó sorprendidos a todos en el set.

"Le regalé este, una camisita Prada (¿Cuánto cuesta?) Me costó como 1.700 dólares. Ni yo me regalo así para mí misma", confesó.

Pero ese no fue el único detalle que tuvo con el exfutbolista. Xiomy también contó que le regaló unas zapatillas de lujo que compró sin canje ni auspicio. Además, reveló que el tercer regalo fue otra prenda que eligió porque le gustó mucho para él.

"De ahí le regalé también Amiri que eran con colaboración con no sé qué. (Ah, canje, hizo canje). No, no. Bueno, fuera. (Las zapatillas, ¿cuánto te costaron?) Me costaron 650 dólares", señaló. "(Y el tercer regalo que le hace Xiomy Kanashiro a Jefferson Farfán es...) Un polito Amiri que me gustó. (¿Cuánto te costó?) 950", comentó, dejando claro que todos los obsequios fueron pensados con cariño.

Xiomy Kanashiro se esforzó y ahorró para los obsequios

La influencer también explicó que estos regalos no fueron comprados de manera impulsiva, sino que fueron el resultado de un esfuerzo constante. Según contó, fue ahorrando poco a poco porque consideraba que su primer aniversario era una fecha muy importante.

Xiomy resaltó que Jefferson Farfán también es muy detallista con ella, por lo que quiso corresponderle con obsequios especiales. Incluso reveló, entre risas, que tuvo que trabajar bastante para poder costear todos esos regalos

"Pero lo que no saben es que he venido ahorrando de mes en mes porque creo que mi primer añito es especial. Así como él es muy detallista conmigo, también me gusta hacerlo con él", expresó. "Oye, Janet, ni te imaginas. Ni con Nilbert he hecho tantos eventos, creo", dijo, generando reacciones en el programa.

En conlusión, Xiomy Kanashiro dejó en claro que su relación con Jefferson Farfán atraviesa un momento sólido y lleno de detalles. Los lujosos regalos, que superan los tres mil dólares en total, reflejan el nivel de compromiso que tiene con su pareja. Para la influencer, el amor también se demuestra con esfuerzo, dedicación y detalles que nacen desde el cariño.