Pamela López muestra gesto romántico de Paul Michael en sus redes sociales: "Tus locuras me encantan"

Pamela López atraviesa una etapa de estabilidad tanto personal como profesional. La esposa de Christian Cueva no solo celebró recientemente la inauguración de su discoteca 'La Cueva de Kittypam', sino que también ha dejado ver que su vínculo con el cantante Paul Michael va fortaleciéndose día a día. En redes sociales, la empresaria no duda en mostrar los gestos de amor que recibe por parte del salsero.

Durante la apertura de su nuevo local nocturno, Pamela fue vista disfrutando junto a Paul Michael, exintegrante de la Combinación de la Habana. A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió una imagen de ese día bailando con Pamela y le dedicó un mensaje lleno de cariño:

La reacción de la aún esposa de Christian Cueva no se hizo esperar. Compartió imágenes de su pareja con un mensaje que dejó ver su entusiasmo por el vínculo que están construyendo. En una de las fotografías se aprecia a Paul con una peculiar coleta y un gancho rosado de capibara.

Mensajes de Pamela y Paul en redes sociales.

El programa de 'Todo se filtra', compartieron una entrevista que realizaron a Pamela López después de la inauguración de su discoteca, donde no les dejaron ingresar. Después de disculparse, fue abordada por la pregunta sobre la forma en que Magaly habría tratado a Paul Michel durante un enlace en vivo.

"¿Crees que la forma en que le habló a Paul fue la adecuada?", le preguntó el reportero y Pamela López dijo: "Ya sabemos cómo es Magaly, es incisiva, es parte de su trabajo y la respeto. A mí me tocó decir mi verdad, yo voy a defender lo que sé que se puede defender, obviamente no me gustó como le habló. Yo fui clara en que Paul suma a mi vida y mientras yo esté feliz, lo demás me tiene sin cuidado?".