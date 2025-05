Pamela López defiende a Paul Michael ante las criticas de Magaly: "No me gustó cómo le habló"

Antes de la inauguración de su discoteca, Pamela López realizó un enlace en vivo con el programa de Magaly Medina y donde la 'urraca' le dio con todo a Paul Michael. Al parecer, la expareja de Christian Cueva no le gustó cómo la conductora trató a su nueva pareja.

El programa de 'Todo se filtra', compartieron una entrevista que realizaron a Pamela López después de la inauguración de su discoteca, donde no les dejaron ingresar. Después de disculparse, fue abordada por la pregunta sobre la forma en que Magaly habría tratado a Paul Michel durante un enlace en vivo.

"¿Crees que la forma en que le habló a Paul fue la adecuada?", le preguntó el reportero y Pamela López dijo: "Ya sabemos cómo es Magaly, es incisiva, es parte de su trabajo y la respeto. A mí me tocó decir mi verdad, yo voy a defender lo que sé que se puede defender, obviamente no me gustó como le habló. Yo fui clara en que Paul suma a mi vida y mientras yo esté feliz, lo demás me tiene sin cuidado?".