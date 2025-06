Flor Polo se defiende tras perder su corona por ampay: "Fueron muy injustos conmigo"

Flor Polo, hija de Susy Díaz, rompió su silencio en el programa "Esta noche" con la Chola Chabuca, tras ser retirada del certamen Miss Mundo Latina. Florcita había sido coronada como Miss Turismo 2024, pero todo cambió luego de que se difundiera un ampay donde se la ve saliendo de un hotel en San Juan de Miraflores junto a Luiggi Yarasca, quien sería su pareja.

"Lo único que quiero es que me dejen ser feliz", dijo visiblemente afectada. Pero eso no fue todo. Flor aseguró que la decisión del concurso fue muy dura. "Fueron muy injustos", expresó en el adelanto del programa, dejando en claro que no está de acuerdo con la forma en la que la sacaron del evento.