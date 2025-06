Flor Polo es acusada de fingir un caso de ACOSO para promocionar videoclip: "Quisiera que se rectifique"

Flor Polo se encuentra envuelta en una nueva polémica, debido a que un cantante que la contrató para grabar y promocionar un videoclip la ha acusado de incumplir un acuerdo, además de dejar manchada su imagen por haberle propuesto simular una situación de acoso falso para generar escándalo en redes y medios de comunicación.

El programa América Espectáculos conversó con el cantante Luis Murguero, quien asegura que, hace aproximadamente dos años, contrató a la hija de Susy Díaz para que grabe un videoclip y luego lo promocione. Sin embargo, todo salió mal.

Según el cantante, Flor Polo le cobró un total de 6,000 soles por participar en el video musical y realizar la posterior promoción. También mostró las imágenes de las transferencias que le habría realizado, de 3,000 soles cada una.

"Estoy mortificado y molesto porque hace dos años llegué a un acuerdo de palabra con Flor en una reunión en su casa, con su mánager, y hasta el día de hoy no veo luces del video que se grabó, donde ella prometió hacer promoción, salir en los medios y recuperar la inversión que uno hace", lamentó.

Sin embargo, lo más impactante fue que Luis aseguró que Flor le propuso fingir una situación de acoso durante la grabación del videoclip para generar interacción e impacto a través del escándalo. No obstante, esto nunca sucedió y su imagen habría quedado manchada.

"Ella manchó mi honra, diciendo que yo me había sobrepasado con ella. Cuando hablé con ella le dije: 'Oye Flor, es fuerte. Más aún ahora, como están las leyes, es muy delicado'. Y ella me respondió: 'No te preocupes, amigo, que yo voy a salir en los medios junto a ti y voy a limpiar tu nombre'. Entonces, hasta el día de hoy, sigo esperándote, Florcita, a que limpies mi nombre", dijo indignado.