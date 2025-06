Florcita Polo defiende a su pareja Luigi Yarasca tras críticas por ser vistos en un hotel: "No me dejó botada"

Flor Polo volvió a acaparar titulares tras su reciente aparición en el programa "Esta Noche", donde se mostró firme en su defensa del amor que vive actualmente junto a Luiggi Yarasca. A pesar de haber sido captada ingresando con él a un hotel en San Juan de Miraflores, la hija de Susy Díaz aseguró que no se arrepiente de sus decisiones pese a que esta exposición mediática le costó el título de Miss Turismo.

Durante la entrevista con la Chola Chabuca, Flor Polo dejó en claro que no piensa dar un paso atrás en su relación. Aseguró sentirse plena al lado de Yarasca y manifestó que las críticas no influirán en su vida sentimental.

Asimismo, se mostró visiblemente molesta por el seguimiento que viene recibiendo desde que se difundieron las imágenes de ella junto a su pareja. Flor denunció sentirse perseguida por algunos medios de comunicación.

"Ha habido un reglaje a mí y a mi persona. Yo no estaba haciendo nada malo, estaba con mi pareja, estaba tranquila. Él no me dejó, no es cierto. No me dejaron sola. Eso me da cólera, que digan cosas que no son ciertas", enfatizó, exigiendo que la dejen vivir en paz.