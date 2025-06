¡Escándalo! Dos hombres afirman haber tenido una aventura amorosa con la pareja de Dilbert Aguilar

Después que se destapara que Jhazmín Gutarra habría sido infiel a Dilbert Aguilar en los últimos años, ahora han salido dos hombres más a dar sus testimonios. Es así como se ha revelado fotos, conversaciones y llamadas que avalarían sus versiones.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora afirmó que estos dos hombres se han comunicado con ellos en medio de su investigación sobre el pasado de Jhazmín Gutarra, pareja y madre de la hija de Dilbert Aguilar. Es así como se revela a la primera persona que habría mantenido una relación con ella.

El hombre identificado como Gabriel Atau Ponce contó todo en el programa de Magaly compartiendo fotos donde ambos tenían los mismos tatuajes de su relación, que aún mantiene la pareja de Dilbert.

"Yo no sé si habrán terminado en ese tiempo, yo no lo sé, si me encontraba como te he dicho, no. [¿Cuán tiempo duraron?] Mira, te voy a hacer un aproximado de cuatro hasta cinco años. [¿En qué año terminaron?] En el 2018, en el 2017, algo así", cuenta.