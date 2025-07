Susy Díaz explota con Flor Polo y le hace fuerte reclamo en vivo: "¡Florcita, qué te pasa!"

Un fuerte momento se vivió en "América Hoy" cuando Susy Díaz, sin pelos en la lengua, se molestó con su hija Flor Polo y le llamó la atención en vivo por haber bloqueado a varios reporteros del programa. La excongresista no dudó en reclamar a su hija, algo que para ella, no estuvo bien.

En "América Hoy", Susy Díaz le reclamó en vivo a su hija Flor Polo por bloquear a varios reporteros del programa. Todo empezó cuando emitieron una entrevista que le habían hecho a Flor Polo. Una reportera le preguntó directamente a Florcita si era cierto que había bloqueado a los periodistas.

"Florcita, me han contado que has bloqueado a la gente de 'América Hoy' de las redes. ¿Qué ha pasado, amiga?", le dijo la reportera. Ella intentó bajarle el tono al tema. "Eh, no, sí, todo tranquilo, todo tranquilo. Están pendientes de mis cosas. No, pero normal, todo bien, todo bien", respondió Flor, sin dar mayores explicaciones.