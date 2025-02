¿Fin de una era en ATV? Magaly Medina no descarta cambiar de canal el próximo año: ¿A dónde se iría?

¡Bomba en la televisión peruana! Magaly Medina ha dejado abierta la posibilidad de cambiar de canal en 2026. La popular conductora de "Magaly TV La Firme" reveló que no descarta trabajar en América Televisión y hasta mencionó que Latina TV podría ser una opción. Todo esto luego de mostrar su inconformidad con decisiones tomadas en ATV, el canal donde ha trabajado por más de 20 años.

El rumor de su posible salida comenzó después de que Andrea Llosa entrevistara a Christian Cueva en el estreno de su programa. Este hecho no habría sido del agrado de Magaly Medina, quien mostró su molestia en su programa.

En una reciente entrevista, la periodista reveló que no ha hablado personalmente con los directivos de ATV.

"Todavía no lo he hecho porque estoy demasiado concentrada en mi programa", explicó. Sin embargo, no descartó una futura conversación: "En algún momento se dará, yo me concentro en trabajar porque para eso me pagan".