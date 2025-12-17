¡Hubo hasta buffet! Alejandra Baigorria y los increíbles premios que les regaló a sus trabajadores

La empresaria e influencer Alejandra Baigorria volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, esta vez alejada de los sets de televisión y enfocada en su faceta como empresaria, tras organizar un gran compartir navideño para los trabajadores de su línea de ropa, gesto que fue ampliamente elogiado por el público y sus seguidores.

El evento se realizó como parte de las celebraciones de fin de año y tuvo como objetivo reconocer el esfuerzo y compromiso de todo el personal que forma parte de su imperio textil. Fiel a su estilo cercano y emprendedor, la popular 'gringa de Gamarra' no escatimó en detalles y preparó una sensacional jornada.

Durante el compartir, Alejandra Baigorria agasajó a sus colaboradores con un almuerzo navideño a lo grande, que incluyó un generoso buffet criollo, permitiendo que todos los asistentes compartieran un momento especial fuera de la rutina laboral. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron un ambiente distendido, con sonrisas, aplausos y un evidente clima de unión entre la empresaria y su equipo.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue la entrega y sorteo de regalos de alto valor. La excombatiente sorprendió a su personal con electrodomésticos modernos, como televisores de última generación, refrigeradoras, licuadoras y extractoras, además de grandes canastas navideñas llenas de víveres, las cuales fueron entregadas a cada trabajador como parte del reconocimiento por su labor durante el año.

Las escenas del evento no tardaron en viralizarse en plataformas como Instagram y TikTok, donde cientos de usuarios destacaron el gesto de la empresaria. Algunos comentarios incluso bromearon con la posibilidad de "enviar su currículum" para formar parte de su empresa.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Alejandra Baigorria realiza este tipo de iniciativas. El año pasado también organizó una celebración similar, lo que ha reforzado su imagen como una empresaria que apuesta por el reconocimiento y bienestar de sus trabajadores.

Este detalle fue nuevamente resaltado por sus seguidores, quienes inundaron las redes con mensajes como: "Por eso le va tan bien", "El éxito se comparte" y "Que Dios te bendiga y te multiplique todo".

Con este compartir navideño, Alejandra Baigorria reafirmó su consolidación como una de las empresarias más influyentes del rubro textil en el Perú, demostrando que el crecimiento empresarial también puede ir de la mano con la gratitud, la responsabilidad social y el trabajo en equipo.