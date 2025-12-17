RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Para que herede todo! Alejandra Baigorria revela que quiere tener una niña con Said Palao

A través de una entrevista, la empresaria Alejandra Baigorria expresó su deseo de tener una niña con Said Palao para que herede todas sus cosas.

Alejandra Baigorria revela que quiere tener una niña con Said Palao
Alejandra Baigorria revela que quiere tener una niña con Said Palao (Composición Karibeña)
17/12/2025

Desde hace mucho tiempo, Alejandra Baigorria viene contando sus deseos de convertirse en madre con Said Palao. Aunque en un inició reveló que quería un niño, ahora quiere una niña para que pueda heredar todas su cosas. 

¡Quiere una mini Alejandra Baigorria!

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la empresaria estaba celebrando el primer año de su salón de belleza en Miraflores cuando fue abordada y consultada sobre su nueva faceta como actriz de doblaje. 

Luego, le preguntaron sobre cómo va el encargo a la cigüeña, ya que desde hace meses han revelado sus deseos junto a su esposo Said Palao de tener un bebé lo más pronto posible. Alejandra Baigorria reveló que si bien primero pensó en un niño, ahora quiere tener una niña por esta singular razón. 

"Quería un niño primero, pero ahora digo ¿Quién va heredar todas mis cosas? Mis carteras, mis joyas, el salón, engreírla, peinarla, todo. Entonces, sí una niña creo que estaría bien, pero no sé lo que salga la verdad", expresó la joven empresaria.

Como ambas partes de la familia entre Said y Alejandra están divididos si quieren niño o niña, el reportero le mencionó que puede salir gemelos o mellizos de ambos géneros y así poder tener ambos. Esto no agarró de sorpresa a la exchica reality, pero señala que sería todo un desafío. 

"(Capaz te salen gemelos) Todo el mundo está que dice eso, por favor no llamen mellizos ¿Te imaginas? sería una locura", comentó entre nervios. 

Sobre su salón de belleza

Durante la entrevista, la esposa de Said Palao reveló que se siente muy emocionada de que su salón de belleza esté caminando solo generando buenos ingresos en su primer año de inauguración. Además, afirmó que se siente agradecida que todo le esté yendo muy bien. 

"Es el primer año, estoy súper contenta. Es mi bebito, mi emprendimiento nuevo, así que ahí nos está yendo súper bien. Gracias a Dios nos está yendo súper bien", comentó la joven, quien estuvo acompañada de su esposo en el evento de fin de año junto al resto de sus trabajadores. 

De esta manera, Alejandra Baigorria siempre ha demostrado ser una persona que trabaja mucho y busca emprender siempre. Aunque ahora, uno de sus deseos es convertirse en madre junto a su esposo Said Palao, revelando que espera tener una niña preferible ante un niño para que pueda heredad todas sus cosas materiales. 

