'Nena' Cubillas reveló el motivo por el cual todavía no le da el divorcio a Juan Ichazo

Johana Cubillas volvió a hablar de Juan Ichazo y explicó con detalles por qué todavía no se divorcia del padre de sus hijos.

17/12/2025

En la más reciente emisión del programa 'Amor y Fuego', Johana Cubillas y Juan Ichazo protagonizaron un tenso enfrentamiento en vivo, luego de que la hija del exfutbolista Teófilo Cubillas asegurara públicamente que el argentino le adeuda dos meses de pensión de alimentos para sus hijos.

Johana Cubillas no le dará el divorcio a Juan Ichazo

En un enlace telefónico, la 'Nena' fue consultada por Gigi Mitre sobre los motivos por los que aún no ha firmado el divorcio con Juan Ichazo, pese a haber manifestado en reiteradas ocasiones su intención de separarse legalmente. Al respecto, la empresaria fue enfática al señalar que su decisión responde a una medida de protección para sus hijos.

"No le puedo dar el divorcio porque tengo que asegurarme de que cumpla con mis hijos. Su abogado y mi abogada están hablando de hacer una nueva conciliación", declaró Johana Cubillas en vivo, dejando en claro que el proceso legal continúa en evaluación.

Asimismo, Johana Cubillas expresó su desconfianza hacia su expareja y manifestó su temor de que, una vez concretado el divorcio, no reciba el dinero correspondiente a la manutención. Por ese motivo, aseguró que no firmará la separación hasta llegar a un acuerdo formal.

"Si le firmo el divorcio, no me va a pagar. Yo no confío en él. Toda la vida soy la que tiene que decir 'amén'", afirmó durante la llamada telefónica.

Juan Ichazo le respondió a Johana Cubillas

Minutos después, Juan Ichazo se comunicó en vivo con el programa para ofrecer su versión de los hechos y cuestionó las declaraciones de Johana Cubillas, particularmente sobre la supuesta nueva conciliación legal.

"Yo ya tuve una conciliación hecha, lo único que pido es que se respete. No entiendo qué es lo que se tiene que conciliar, ¿visitar a mis hijos?", señaló el argentino, mostrando su desacuerdo con lo expuesto por su expareja.

Johana Cubillas y Juan Ichazo son tendencia desde hace días
Johana Cubillas y Juan Ichazo son tendencia desde hace días

En otro momento del intercambio, el argentino puso en duda la veracidad de las acusaciones y dejó entrever que Johana Cubillas estaría faltando a la verdad respecto a los pagos realizados.

"¿Puedes jurar por mis dos hijos que esa plata no te la di? Yo sí puedo jurar por mis hijos que te di ese dinero. Está el video donde aceptas que te di ese pago, que mi mamá te entregó en efectivo en Argentina. Tengo la conversación donde lo dices, ¿por qué estás mintiendo?", concluyó.

El enfrentamiento generó una fuerte repercusión en redes sociales y volvió a colocar en el centro de la atención mediática el conflicto legal y familiar entre Johana Cubillas y Juan Ichazo.

En resumen, Johana Cubillas aseguró que no le dará el divorcio a Juan Ichazo a pesar de sí querer hacerlo debido a que corre el riesgo de perder la pensión alimentaria que el argentino no está cumpliendo en su totalidad.

