Juan Ichazo revela chats que desmentirían acusación de adulterio de Johana Cubillas: "Es despecho"

Juan Ichazo volvió al centro de la polémica al responder a las acusaciones de presunto adulterio de Johana Cubillas. Ahora, el argentino presentó mensajes privados y aseguró que la relación ya estaba rota, abriendo un nuevo capítulo del conflicto mediático.

Juan Ichazo responde a las acusaciones de adulterio

Días atrás, Johana Cubillas afirmó que su proceso de separación ingresará al ámbito legal debido a un supuesto adulterio. Según explicó, Juan Ichazo ya mantenía una relación con Macarena Vélez desde los primeros días de febrero, lo que, desde su punto de vista, configuraría una falta grave dentro del matrimonio.

"Él ya estaba con Macarena desde los primeros días de febrero. Adulterio hubo de todas maneras", declaró con firmeza.

Frente a estas afirmaciones, el argentino decidió pronunciarse y entregar pruebas que, a su criterio, contradicen esa versión. Juan Ichazo compartió con 'Amor y Fuego' una serie de conversaciones privadas con Johana Cubillas que evidenciarían que ambos ya no mantenían una relación sentimental desde meses antes.

Uno de los chats difundidos corresponde a enero de 2025 y refleja una relación deteriorada. En esa conversación, Johana le escribe:

"De ver si podemos hacer que funciones y evidentemente contigo no se puede. No reconoces absolutamente nada". Ante ello, Ichazo responde: "Soporté demasiadas cosas, ya hablaremos en su momento". La conversación continúa con un mensaje de Cubillas que deja entrever un distanciamiento previo: "De verdad, mi idea era separarnos para que reacciones y podamos volver mejor", a lo que él replica: "Evidentemente, cada uno tiene sus razones".

Para el argentino, estos intercambios demuestran que la relación ya atravesaba una crisis profunda y que la separación se había planteado mucho antes de que surgiera cualquier vínculo con otra persona.

Chats revelan cuándo terminó la relación

Además de los mensajes de enero, Juan Ichazo mostró una conversación fechada el 7 de junio del mismo año, en la que Johana Cubillas deja en claro desde cuándo ya no eran pareja.

"Deja de querer hacer todo a tus tiempos, entiende que lo tuyo no es normal. Nos separamos hace cinco meses", le escribió ella, según el material difundido.

A partir de estos chats, Ichazo sostuvo que las acusaciones responden más a un conflicto emocional no resuelto que a hechos concretos. En declaraciones al programa de espectáculos, el argentino fue directo al referirse a la actitud de su expareja:

"Esto es un tema personal de ella hacia mí, nada más. Es bronca, es ira, es despecho, es no soltarme, es no sanar. Es simplemente eso".

Asimismo, remarcó que él no interfiere en la vida de Johana ni busca generar conflictos adicionales. "¿Qué le hago yo a ella?, ¿en qué me meto de su vida? Jamás me meto en nada", aseguró, insistiendo en que ya rehízo su vida y que su prioridad ahora es avanzar sin escándalos.

En conclusión, la polémica entre Juan Ichazo y Johana Cubillas suma un nuevo capítulo tras la difusión de conversaciones privadas. Mientras ella insiste en un presunto adulterio, el argentino asegura que la relación ya había terminado, por lo que el conflicto apunta a seguir tanto en los medios como en el ámbito legal.