Renzo Spraggon revela que no puede entrar al Perú tras perder la residencia: "Volví a Argentina"

El modelo argentino Renzo Spraggon, recordado por su paso por realities peruanos, no puede ingresar al Perú desde octubre. Según contó en una entrevista para "Magaly TV La Firme", Migraciones le quitó la residencia luego de una década viviendo en el país, por no cumplir con las normas establecidas.

Renzo explicó que todo empezó cuando viajó a Argentina por motivos familiares. Sus padres estaban enfermos con cáncer y decidió quedarse nueve meses junto a ellos. Sin embargo, ese tiempo fue suficiente para que perdiera su residencia peruana.

Según "Magaly TV La Firme", la ley solo permite estar fuera del país 180 días, es decir, seis meses. Al exceder ese límite, se le retiró su condición de residente.

"Cuando volví hace un mes, me impidieron el ingreso. Me tuvieron toda una noche en un cuarto, me tuve que pagar mi pasaje y me tuve que volver a Argentina", contó con tristeza.

Busca una solución para volver a Perú

Además, su carnet de extranjería venció, lo que complicó aún más su situación. El modelo confesó que el Perú es su segundo hogar y que le duele profundamente no poder regresar. Aseguró que aquí formó su vida y que el país le permitió salir adelante.

"Es mi segunda casa, gracias a Perú pude solventar a mi familia. Amo a Perú, me gustaría vivir en Perú. Me siento más cómodo en Perú que en mi país", expresó con nostalgia.

Renzo contó que, aunque vive actualmente en Argentina, no se siente en casa y espera poder resolver pronto su situación migratoria. Spraggon aclaró que su salida no fue por placer, sino por una emergencia familiar.

Actualmente, Renzo está en Argentina tratando de regularizar su situación para volver al país donde vivió más de diez años. Según el informe del programa, el modelo planea iniciar los trámites para recuperar su residencia o conseguir un nuevo permiso.

