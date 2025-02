Ítalo Villaseca le responde fuerte a Greissy Ortega y niega su regreso al Perú: "Está llamando la atención"

El conflicto entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca continúa generando controversia. Tras las declaraciones de Ortega sobre su temor a que Villaseca sea deportado y regrese al Perú, este último decidió pronunciarse. En una entrevista reciente, Villaseca negó tener planes de volver al país y desestimó las afirmaciones de Ortega, sugiriendo que ella busca llamar la atención.

En conversación con el programa "Todo se filtra", Ítalo Villaseca dejó en claro que no tiene planes de regresar al país y que, por el contrario, espera poder regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.

"La verdad que no tengo pensado ir a Perú, Dios quiera me permitan hacer mis documentos acá, mis papeles acá. No es el momento de regresar", afirmó.