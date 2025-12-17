Alejandra Baigorria anuncia que tendrá su propia serie: "Solo han visto el 20% de mi vida"

Alejandra Baigorria cierra el 2025 por todo lo alto. Entre el éxito de su salón de belleza, su participación en una película de "Bob Esponja" y sus planes familiares, la empresaria acaba de revelar que planea una serie basada en su vida.

Alejandra Baigorria confirma que planea tener su propia serie

Alejandra Baigorria no solo celebra el éxito de su salón de belleza, sino que sorprendió al anunciar que pronto tendrá una serie sobre su vida. La empresaria contó todos los detalles en una entrevista con "Arriba Mi Gente" y confesó que el 2025 ha sido uno de los mejores años de su vida.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Alejandra adelantó su próximo gran proyecto en mente: su propia serie biográfica. Señaló que actuaría en ese proyecto audiovisual.

"Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida. Eso está en proyecto. Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%. Imagínense lo que ha sido mi vida desde que comencé hasta ahora", dijo muy emocionada.

La rubia aseguró que su historia está llena de momentos intensos y que no teme mostrarlos frente a las cámaras. Apuntó a plataformas internacionales como Netflix y destacó su perseverancia con respecto a sus metas.

"Yo haría una novela, una serie en Netflix, internacional. Y ustedes saben que cuando me propongo algo, lo hago. Es un proyecto que me gustaría realizar", agregó convencida.

Alejandra también reveló que este año ha sido uno de los más importantes de su carrera, tanto a nivel personal como profesional. Señaló que se siente agradecida con todo.

"Me siento feliz, contenta, agradecida con mi hermano que es mi mano derecha. Este año lo estoy cerrando con broche de oro. Ha sido uno de los mejores años de mi vida", afirmó.

Por si fuera poco, Alejandra sorprendió al contar que debutó como actriz de doblaje para la película de Bob Esponja, demostrando que no hay reto que se le resista. Además, detalló su participación en la cinta animada.

"Yo trabajo con Paramount Pictures, tengo la patente de Nickelodeon, de Bob Esponja y de los Pitufos. Ahora hemos sacado la colección de Bob Esponja por la película... Mi personaje es una sirena disfrazada, en verdad es una piraña. Es pequeño, pero para mí significa mucho porque mi nombre sale ahí. Me parece bonito seguir creciendo y que sean nuevas oportunidades", explicó.

La rubia no solo planea proyectos laborales. Alejandra también confesó que desea convertirse en mamá el próximo año y ya está "practicando" con su pareja. Sobre si quisiera niño o niña, respondió que le gustaría una hija para darle sus carteras, joyas y peinarla.

Alejandra regala canastas a sus trabajadores

Para cerrar el año, la empresaria también sorprendió a sus trabajadores con más de 120 canastas navideñas y regalos por las fiestas. La empresaria de Gamarra mostró en redes todo el proceso: desde la compra de los productos hasta la entrega final a su equipo.

"Hicimos 120 canastas. Mañana es mi primer desayuno de AB, que son 90 trabajadores y luego el de D ART salón, donde somos 40... Me encanta armar las canastas, ver cada detalle. Fueron como cuatro camioncitos para llevar todo y ahora nos toca armarlas", comentó mientras compartía el proceso en redes.

En conclusión, con una mezcla de carisma, disciplina y ambición, Alejandra Baigorria demuestra que su historia aún tiene mucho por contar y por ello planea tener su propia serie. Y si algo dejó claro, es que el 2026 promete ser otro año de grandes pasos para la "Gringa de Gamarra".