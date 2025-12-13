Alejandra Baigorria será parte de la película de Bob Esponja: ¿a qué personaje dará vida?

Alejandra Baigorria continúa ampliando su horizonte profesional y sorprende con un debut inesperado en la industria del cine animado. La empresaria y figura de la farándula nacional fue convocada desde México para formar parte de la nueva película 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados', producción de Paramount Pictures que llegará a los cines de Perú este 25 de diciembre.

Alejandra Baigorria debutará como actriz de doblaje

Este proyecto marca un doble hito en la carrera de la exparticipante de 'Esto es guerra', ya que no solo incursiona por primera vez en el doblaje de voz, sino que también prepara el lanzamiento de una colección de ropa inspirada en el universo de Bob Esponja, uno de los personajes animados más emblemáticos de la televisión mundial.

Tras consolidarse en la televisión peruana y destacar como empresaria, Alejandra Baigorria enfrenta ahora un nuevo reto profesional al prestar su voz a dos personajes en la más reciente entrega de la franquicia animada.

En declaraciones públicas, la influencer reconoció que esta experiencia significó un desafío totalmente distinto a lo realizado hasta ahora. "Incursionar en el doblaje ha sido una experiencia totalmente distinta a todo lo que he hecho", señaló.

La empresaria peruana de 37 años también destacó la satisfacción de formar parte de un proyecto dirigido a un público familiar masivo. "Ha sido un desafío salir de mi zona de confort, pero también una oportunidad para demostrar que siempre se puede aprender algo nuevo", añadió.

Alejandra Baigorria estará en la película de Bob Esponja

¿A qué personajes dará vida Alejandra Baigorria?

En 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados', Alejandra Baigorria debuta en el doblaje interpretando a los personajes de 'Sirena Morada' y la 'Señora confundida'. La película mostrará al carismático Bob Esponja embarcándose en una peligrosa aventura por el Inframundo, acompañado de Patricio, para enfrentarse al temible Holandés Volador.

"Me encantó darle vida a personajes que verán miles de familias", comentó la influencer, quien viajó en octubre de 2025 a Ciudad de México para grabar sus intervenciones.

Además de su participación en el filme animado, la empresaria, quien este 2025 contrajo matrimonio con Said Palao, alista el lanzamiento de una colección de ropa inspirada en Bob Esponja.

La línea estará disponible desde el viernes 12 de diciembre en Lima y llegará a provincias a partir del lunes 15 de diciembre, consolidando así su apuesta por unir entretenimiento y moda en un mismo proyecto.

En resumen, Alejandra Baigorria sigue creciendo profesionalmente al debutar como actriz de doblaje en la película 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados',