"Cuando yo quiera": Valeria Piazza se incomoda cuando le preguntan por qué no tiene hijos

Valeria Piazza se incomodó en "América Hoy", luego de que le insistieran con el tema de la maternidad. La ex Miss Perú dejó claro que no piensa dejarse presionar y que ella decidirá cuándo quiere ser mamá con su esposo Pierre Cateriano.

Valeria Piazza sorprendió al mostrar su incomodidad cuando sus compañeros del programa "América Hoy" le preguntaron si quería tener hijos. La modelo no se quedó callada y lanzó una respuesta firme que dejó a todos callados.

Todo ocurrió mientras hablaban del deseo de Macarena Vélez y Juan Ichazo de casarse y formar una familia. Ethel mencionó que esto sucede cuando uno está enamorado, pero Edson Dávila dijo que Valeria Piazza sería la excepción.

Valeria le responde a Giselo. A Valeria no le hizo gracia la broma y le aclaró que aún no ha tomado una decisión definitiva.

"No, yo no sé todavía, no he dicho que no, ah", dijo con un rostro serio. Pero Giselo no se detuvo y lanzó una indirecta que incomodó más a la ex Miss Perú: "No quiere perder su cuerpo... Las cosas como son, Valeria, tu belleza". Ante eso, Valeria decidió ponerle un alto: "No he dicho, no, no he dicho eso... He dicho que a mí no me presionen. Yo voy a mis tiempos", respondió con firmeza.