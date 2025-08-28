Imitadora de Gisela apareció en 'América Hoy' tras escándalo: "Soy más grande que mis problemas"

La polémica de Gisela Valcárcel fue tomada con humor esta mañana en el programa América Hoy, ya que apareció en vivo y en directo una imitadora de la famosa conductora, quien se paseó por todo el set. La imitadora de la "Señito" incluso hizo una broma sobre los conflictos de intereses que se habrían desatado hace unos días.

Imitadora de Gisela sorprende al aparecer en América Hoy

Poco antes de finalizar el programa, el productor del magazine matutino sorprendió al mandar al estudio a la imitadora Marcela Luna, quien estaba caracterizada con el mismo look que la conductora llevó hace unos días, cuando se desató la polémica contra América TV.

Utilizando un set de dos piezas en color negro, lentes oscuros y un collar dorado, "Gisela" recorrió todo el set y hasta besó el piso, una cábala por la que es muy reconocida desde que conducía El Gran Show.

"Yo sólo quiero decir que soy más grande que mis problemas. Gracias por existir. Estoy aquí por ti, por favor lánzame la pista y lánzame la música. Esta pista es mía y este lugar es mío", dijo la imitadora muy feliz.

La falsa Gisela se retiró del set en medio de risas y, segundos después, volvió con una bolsa indicando que había traído regalos para todos. Se trataba de ropa de su propia marca, lo cual generó risas entre los conductores. "No nos vayas a meter en problemas", dijo Edson.

Recordemos que hace unos días Gisela denunció que fue impedida de ingresar a América TV, pero luego cambió esa versión, asegurando que sólo se le impidió salir al aire por conflictos comerciales con el canal, ya que días antes había promocionado su marca de ropa sin autorización.

Gisela celebra rating de 'América Hoy'

Por medio de sus redes sociales, Gisela Valcárcel afirmó sentirse muy emocionado por el día productivo que ha tenido con sus dos programas matinales, uno en señal abierta y otro en digital. Aunque en un inició pensó que todo se estaría yendo abajo, ahora celebrará comiendo un pollo a la brasa por el éxito que ha tenido.

"Estoy aquí agotada esperando que me traigan mi pollo a la brasa, voy a celebrar todo este día porque cuando parecía que todo se venía abajo, es cuando realmente todo empezaba. A veces uno cree que las cosas están saliendo mal y no, salen mejor de lo que pensabas", expresó en un inicio.

Es así que, la imitación de Gisela Valcárcel en América Hoy alivió la tensión generada por los recientes conflictos de la conductora con el canal. Entre bromas, parodias y regalos, el programa cerró con humor una polémica que había generado gran expectativa en la audiencia.